Укрепление рубля в дальнейшем маловероятно - "Т-Инвестиции"

Укрепление рубля в дальнейшем маловероятно даже при позитивных геополитических сценариях, полагает главный экономист "Т-Инвестиций" Софья Донец.

"На внебиржевом рынке цена доллара США упала ниже 90 рублей. Еще два месяца назад рубль заставлял рынок понервничать своей резкой просадкой, а сейчас его бросило в другую крайность: за неделю российская валюта усилилась сразу на 7% и обновила максимумы с начала осени, - отмечает эксперт в комментарии. - Мы осторожно оцениваем перспективы российской валюты. Даже в позитивных геополитических сценариях, скорее, всего стоит ждать разворота на валютном рынке в ближайшие недели".

По мнению аналитика, в данный момент рубль поддерживают такие факторы, как продажа выручки экспортерами при сезонно невысоком спросе на валюту, а также увеличение инвесторами позиций в рублевых активах на фоне геополитических надежд.

"Текущее укрепление рубля выглядит эмоциональным и краткосрочны, - полагает Донец. - Во-первых, ясности в сценарии урегулирования конфликта на Украине пока нет, а впереди у нас еще может оказаться немало новых надежд и разочарований. Во-вторых, если лучший геополитический сценарий реализуется, это не обязательно сработает на укрепление рубля. Санкции и другие внешние ограничения последние три года одновременно действовали и на спрос, и на предложение валюты, соответственно, и их смягчение даст такой же двойной эффект. При этом восстановление импорта и спроса россиян на валюту при урегулировании выглядит даже более гарантированным, чем рост экспорта и приток средств иностранцев".

Возврат геополитической ситуации в формат до 2022 года, на взгляд эксперта, не подразумевает возврат рубля на прошлые уровни еще и из-за "набежавшей" рублевой инфляции - ее накопленный уровень за три года составил 32%, при этом рубль к доллару с января 2022 года ослаб примерно на те же 30%.

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