Альфа-банк подтверждает рекомендацию "выше рынка" для акций "ЭЛ5-Энерго" на фоне позитивной оценки операционных результатов компании за 4К24 и 2024 год, сообщается в обзоре банка.

"В опубликованых ранее ожиданиях компании на 2024 год менеджмент прогнозировал, что полезный выпуск электроэнергии по итогам года составит 19000 млрд кВт-ч, т. е. сократится на 10% г/г, - указывает аналитик Анастасия Егазарян. - Фактический результат оказался на 19% лучше прогноза - полезный выпуск в 2024 году увеличился на 7,3% г/г, до 22500 млрд кВт-ч. При этом объем выработки за год увеличился на 7,1%, до 23747 млрд кВт-ч. Результат 2024 года оказался на 2,1% лучше, чем мы ожидали, что, безусловно, позитивно. Мы подтверждаем нашу рекомендацию "выше рынка" для акций "Эл5-Энерго".

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