"Финам" сохраняет рейтинг акций Uber на уровне "покупать"

"Финам" сохраняет рейтинг акций Uber Technologies Inc. на уровне "покупать" с целевой ценой $94,02, что предполагает потенциал роста на 17,7%, сообщается в комментарии аналитика Саида Керимханова.

"Четвертый квартал 2024 года оказался самым сильным с точки зрения финансовых результатов в истории, акции компании подскочили на позитивном отчете, - отмечает аналитик. - Помимо достойных результатов, компания заложила фундамент для усиления потенциала Uber: был запущен сервис беспилотного такси в Абу-Даби в сотрудничестве с WeRide. Ключевыми факторами роста остаются развитие рынка наземных пассажирских перевозок и увеличение спроса на платформу Uber".

Ключевыми рисками для акций эксперт видит ухудшение глобальной экономической конъюнктуры, рецессию на рынке жилой недвижимости США и напряженность в отношениях Китая и США.

Uber Technologies Inc. - ведущий американский оператор автомобильных перевозок, обеспечивающий клиентов технологической платформой, которая позволяет соединить пассажира и водителя эффективно и быстро, а также сделать поездку максимальной комфортной.

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