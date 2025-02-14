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14 февраля 2025 года 12:09

"Финам" сохраняет рейтинг акций Uber на уровне "покупать"

"Финам" сохраняет рейтинг акций Uber Technologies Inc. на уровне "покупать" с целевой ценой $94,02, что предполагает потенциал роста на 17,7%, сообщается в комментарии аналитика Саида Керимханова.

"Четвертый квартал 2024 года оказался самым сильным с точки зрения финансовых результатов в истории, акции компании подскочили на позитивном отчете, - отмечает аналитик. - Помимо достойных результатов, компания заложила фундамент для усиления потенциала Uber: был запущен сервис беспилотного такси в Абу-Даби в сотрудничестве с WeRide. Ключевыми факторами роста остаются развитие рынка наземных пассажирских перевозок и увеличение спроса на платформу Uber".

Ключевыми рисками для акций эксперт видит ухудшение глобальной экономической конъюнктуры, рецессию на рынке жилой недвижимости США и напряженность в отношениях Китая и США.

Uber Technologies Inc. - ведущий американский оператор автомобильных перевозок, обеспечивающий клиентов технологической платформой, которая позволяет соединить пассажира и водителя эффективно и быстро, а также сделать поездку максимальной комфортной.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    США-UBER-АКЦИИ-АНАЛИТИКА


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