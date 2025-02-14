Котировки нефти могут вернуться к уровню $75/барр. в пятницу - банк "Санкт-Петербург"

Котировки нефти Brent могут вернуться к уровню $75/барр. в пятницу, а рубль - отреагировать на решение ЦБ по ставке сильнее, чем обычно, говорится в обзоре банка "Санкт-Петербург".

"Нефтяные цены в четверг немного снизились. На сырьевой рынок продолжают влиять разнонаправленные геополитические новости, - отмечают аналитики. - В пятницу фьючерсы Brent торгуются у $75,4/барр. В целом сегодняшняя статистика из США рискует вернуть котировки ниже $75/барр.".

Рубль в четверг стремительно укреплялся - рынок активно отыгрывал геополитические новости. В пятницу курс CNY/RUB находится у 12,31 руб./юань, констатируют эксперты. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. "Пока сложно говорить о том, что валютный рынок нашел свой баланс, и волатильность останется повышенной, - пишут стратеги. - Последнее время итоги заседания ЦБ мало влияют на краткосрочную динамику курса, но в текущих условиях рубль может сильнее реагировать на действия регулятора".

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