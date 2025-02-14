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14 февраля 2025 года 09:09

Brent торгуется около $75,3/барр.

Рынок акций США вырос по итогам торгов в четверг. Фондовые рынки крупнейших стран АТР в пятницу растут, исключением выступает Япония. Цены на нефть слабо повышаются в пятницу утром, Brent торгуется около $75,3 за баррель.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в четверг, трейдеры оценивали новые шаги президента США Дональда Трампа в сфере внешней торговли.

Трамп поручил своей администрации проработать вопрос введения ответных мер в отношении ряда торговых партнеров США, которые используют ввозные пошлины для американских товаров и другие торговые барьеры.

Новые импортные пошлины будут устанавливаться индивидуально для каждой страны, чтобы компенсировать не только их таможенные тарифы для американских товаров, но и другие торговые барьеры, в том числе в форме несправедливых субсидий, нормативных актов, налогов на добавленную стоимость, обменных курсов, слабой защиты интеллектуальной собственности и других факторов, которые ограничивают американскую торговлю, заявили в Белом доме.

Подготовка этих предложений может занять недели и даже месяцы. Выдвинутый Трампом кандидат на пост министра торговли США Говард Латник заявил, что вопрос должен быть проработан к 1 апреля, и Трамп сможет начать действовать сразу после этого.

Инвесторы позитивно восприняли тот факт, что обещанные ранее Трампом "ответные меры" не вступили в силу немедленно, а были отложены на некоторое время, отмечает Market Watch. Такое решение, по мнению экспертов, оставляет возможность для переговоров.

Статданные, обнародованные в четверг, показали максимальное с февраля 2023 года повышение цен производителей в США в январе. Индекс PPI вырос на 3,5% в годовом выражении, как и месяцем ранее. Декабрьские данные были пересмотрены, прежде сообщалось о подъеме индекса PPI на 3,3%. Консенсус-прогноз экспертов предполагал рост цен производителей в январе на 3,2%.

Лидерами роста среди компонентов индекса Dow Jones Industrial Average стали акции Nvidia Corp. (SPB: NVDA) (+3,2%), а также Cisco Systems Inc. (SPB: CSCO) (+2,1%), квартальные результаты которой превзошли прогнозы рынка.

Уверенный подъем также показали бумаги Apple Inc. (SPB: AAPL) (+2%), Sherwin-Williams Co. (SPB: SHW) (+1,6%), Walmart Inc. (SPB: WMT) (+1,4%), International Business Machines (SPB: IBM) Corp. (+1,3%).

Стоимость акций Robinhood Markets (SPB: HOOD) Inc. подскочила на 14,1%. Этот оператор популярной платформы для торговли на фондовом рынке увеличил квартальную чистую прибыль более чем в 30 раз, получив рекордную выручку.

Цена бумаг Royal Caribbean Cruises (SPB: RCL) поднялась на 1,5%. Оператор круизов повысил квартальные дивиденды более чем на треть и анонсировал запуск программы обратного выкупа акций на $1 млрд.

Акции производителя сельскохозяйственного оборудования Deere & Co. (SPB: DE) подешевели на 2,2%. Чистая прибыль и выручка компании в минувшем квартале снизились, причем сокращение доходов было отмечено во всех подразделениях Deere.

Капитализация Reddit Inc. опустилась на 5,3%. Владелец одноименного интернет-портала зафиксировал чистую прибыль в прошедшем квартале, однако рост числа его пользователей не оправдал ожиданий. Количество пользователей Reddit увеличилось на 39%, до 101,7 млн, тогда как средний прогноз опрошенных FactSet экспертов для этого показателя составлял 103,12 млн. Reddit также анонсировала партнерство с Intercontinental Exchange (SPB: ICE) Inc. с целью создания аналитических продуктов для финансовой отрасли. Бумаги Intercontinental Exchange подорожали на 1,2%.

Цена акций Hertz Global Holdings Inc., занимающейся прокатом автомобилей, упала на 8,5% из-за слабой отчетности компании за четвертый квартал.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в четверг поднялся на 342,87 пункта (0,77%) и составил 44711,43 пункта.

Значение S&P 500 увеличилось на 63,1 пункта (1,04%) - до 6115,07 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 295,69 пункта (1,5%), составив 19945,64 пункта.

Фондовые рынки крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу растут, исключением выступает только Япония.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:41 МСК уменьшилось на 0,7%, негативное влияние на рынок оказывает в том числе укрепление иены. До этого индикатор рос три сессии подряд.

Наиболее существенное снижение показывают котировки акций фармацевтической компании Otsuka - на 8,9%. Бумаги других представителей отрасли также подешевели, в том числе Takeda Pharmaceutical Co. (SPB: TAK) - на 0,8%, Daiichi Sankyo - на 2,4%, Eisai - на 1,3%.

Цена акций Japan Steel Works упала на 6,4%, поскольку выручка производителя стальной продукции за девять месяцев фингода (апрель-декабрь 2024 года) снизилась.

В то же время стоимость бумаг Sony взлетела на 8,6% и достигла исторического максимума. Компания в третьем финквартале (октябрь-декабрь) увеличила чистую прибыль на 2,7% благодаря хорошим результатам в игровом и музыкальном бизнесе, а также повысила годовой прогноз.

Цена акций автопроизводителей Nissan Motor и Honda Motor, днем ранее отказавшихся от переговоров о слиянии, растут на 2,8% и 3% соответственно.

Котировки бумаг China Mobile (SPB: 941) выросли на 1,1% - до максимума за шесть лет.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:37 МСК увеличился на 0,25%, гонконгский Hang Seng - на 2,4%.

Лидерами подъема выступают акции компаний, работающих в сфере здравоохранения, включая Alibaba (SPB: BABA) Health Information Technology (+19,5%), Wuxi Biologics (+10,3%) и JD Health International (+7,4%).

Также дорожают бумаги автопроизводителя BYD - на 7,1%, интернет-компании Tencent (SPB: 700) - на 5,9%, выпускающей потребительскую электронику Xiaomi (SPB: 1810) - на 5,4%, сети ювелирных магазинов Chow Tai Fook Jewellery - на 5,3%.

При этом снижается цена акций разработчика игр Netease Inc. (SPB: NTES) - на 2%, банка HSBC - на 0,4%, а также нефтяных China Petroleum & Chemical Corp. и PetroChina Co. (SPB: 857) - на 0,7% и 0,3% соответственно.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:32 МСК поднялся на 0,4%.

Безработица в Южной Корее в январе опустилась до 2,9%. В декабре она находилась на максимальном уровне за три года - 3,7%.

Цена акций Samsung Electronics Co., крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, растет на 0,5%, чипмейкера SK Hynix - на 0,7%, сталелитейной Posco - на 0,2%, генерирующей Korea Electric Power (SPB: KEP) - на 1,7%.

Между тем бумаги автомобильной Hyundai Motor теряют в цене 1,2%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 за день прибавил 0,2%.

Капитализация крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP снизилась на 0,2%, тогда как конкурирующей Rio Tinto - выросла на 0,7%.

Цены на нефть слабо повышаются в пятницу и могут завершить неделю в небольшом плюсе.

Трейдеры оценивают новые шаги президента США Дональда Трампа в сфере внешней торговли. Накануне Трамп поручил своей администрации проработать вопрос введения ответных мер в отношении ряда торговых партнеров США, которые используют ввозные пошлины для американских товаров и другие торговые барьеры.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 мск составляет $75,25 за баррель, что на $0,23 (0,31%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подешевели на $0,16 (0,2%), до $75,02 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,16 (0,22%), до $71,45 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов опустилась на $0,08 (0,1%), до $71,29 за баррель.

"Новые пошлины и торговые войны будут отрицательно сказываться на глобальной промышленной активности, а также приведут к усилению инфляции в краткосрочной перспективе, - отмечает главный сырьевой аналитик Price Futures Group Фил Флинн. - Все это, вероятно, будет иметь негативные последствия для спроса на нефть".

Инвесторы позитивно восприняли тот факт, что обещанные ранее Трампом "ответные меры" не вступили в силу немедленно, а были отложены на некоторое время, отмечает Market Watch. Такое решение, по мнению экспертов, оставляет возможность для переговоров.

В центре внимания трейдеров также остаются планируемые переговоры об урегулировании украинского конфликта. Трейдеры полагают, что нормализация ситуации в регионе может повлечь за собой смягчение санкций против нефтяного сектора РФ.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в четверг повысило прогноз роста спроса на нефть в 2025 году на 50 тыс. баррелей в сутки - до 1,1 млн б/с, одновременно понизив прогноз поставок нефти на 200 тыс. б/с - до 104,5 млн б/с.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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