Рубль, вероятно, будет консолидироваться в районе 90 руб./$1 и 12,2-12,4 руб. за юань в пятницу - ПСБ

Курсы валютных пар доллар/рубль и юань/рубль, вероятно, будут консолидироваться на торгах в пятницу в районе 90 руб./$1 и 12,2-12,4 руб. за юань соответственно, считает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов.

"Устойчивое и существенное укрепление рубля связано с ожиданиями значимого снижения геополитической премии на фоне начавшихся переговоров России и США, что способствует резкому росту активности спекулятивного капитала. В случае дальнейшего усиления позитивного новостного фона укрепление рубля может продолжится, однако, по нашим оценкам, рынок уже готов к умеренной коррекции или скорее к локальной стабилизации курса вблизи текущих уровней, - пишет эксперт в комментарии. - Предел укрепления рубля для исключения геополитической премии оцениваем в районе 86-87 руб./$1 и 11,9-12 руб. за юань. В пятницу ждем консолидацию рынка в районе 90 руб./$1 и 12,2-12,4 руб. за юань".

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