Рубль утром дорожает в паре с юанем перед заседанием Банка России по ключевой ставке

Москва. 14 февраля. Китайский юань снижается на Московской бирже утром в пятницу, рубль укрепляется перед заседанием Банка России по ключевой ставке.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,2145 руб. (-6,55 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 12,11 коп. ниже уровня действующего официального курса.

"В четверг укрепление рубля усилилось. Биржевые торги закрылись в районе 12,3 руб. за юань, а в сегменте внебиржевых торгов рынок тестировал отметки в 12,2 руб. за юань и 89 руб. за доллар. Устойчивое и существенное укрепление рубля связано с ожиданиями значимого снижения геополитической премии на фоне начавшихся переговоров России и США, что способствует резкому росту активности спекулятивного капитала. В случае дальнейшего усиления позитивного новостного фона укрепление рубля может продолжится, однако, по нашим оценкам, рынок уже готов к умеренной коррекции или, скорее, к локальной стабилизации курса вблизи текущих уровней. Предел укрепления рубля для исключения геополитической премии оцениваем в районе 86-87 руб. за доллар и 11,9-12 руб. за юань. Сегодня ждем консолидацию рынка в районе 90 руб. за доллар и 12,2-12,4 руб. за юань", - отмечает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов.

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу рассмотрит вопрос об уровне ключевой ставки, аналитики единогласно ждут ее сохранения на уровне 21%.

Очередное заседание совета директоров ЦБ будет опорным, то есть помимо публикации пресс-релиза и проведения пресс-конференции председателя Банк России также представит среднесрочный макроэкономический прогноз. Резюме обсуждения ключевой ставки и комментарий к среднесрочному прогнозу регулятор опубликует 26 февраля.

Банк России не давал дополнительных сигналов перед февральским заседанием. В декабре, не изменив ставку вопреки ожиданиям ее повышения, ЦБ заявил, что оценит целесообразность ужесточения денежно-кредитной политики на ближайшем заседании с учетом дальнейшей динамики кредитования и инфляции.

Корпоративное и розничное кредитование в январе, по оперативным данным, продолжило сокращаться, отметил ранее ЦБ. В декабре корпоративное кредитование снизилось на 0,2%, розничное - на 0,5%.

Инфляция в РФ в годовом выражении на 10 февраля была в районе 10,0% (9,52% на конец декабря), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и 9,99% (после 9,92% на 3 февраля), если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь январь и за весь февраль 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

Инфляционные ожидания населения РФ в январе немного выросли, составив 14% против 13,9% в декабре. Ценовые ожидания предприятий в январе не изменились после заметного роста на протяжении четырех предыдущих месяцев.

В феврале ценовые ожидания предприятий снизились. Оперативные данные по инфляционным ожиданиям населения в этом месяце ЦБ опубликует уже после заседания совета директоров - 19 февраля.

Цены на нефть слабо повышаются в пятницу и могут завершить неделю в небольшом плюсе.

Трейдеры оценивают новые шаги президента США Дональда Трампа в сфере внешней торговли. Накануне Трамп поручил своей администрации проработать вопрос введения ответных мер в отношении ряда торговых партнеров США, которые используют ввозные пошлины для американских товаров и другие торговые барьеры.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск составляет $75,28 за баррель, что на 0,36% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,27%, до $71,48 за баррель.

В центре внимания трейдеров также остаются планируемые переговоры об урегулировании украинского конфликта. Трейдеры полагают, что нормализация ситуации в регионе может повлечь за собой смягчение санкций против нефтяного сектора РФ.