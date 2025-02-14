"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку бумаг "ФосАгро", сообщается в материале аналитика Дмитрия Булгакова.

"Акции компании, уже не выглядят слишком дешево. Бумага торгуется с мультипликатором P/E 8,6х к уровню прибыли за 2024 год. Впрочем, на базе нашего прогноза прибыли на 2025 год коэффициент равен 5х, что уже не так дорого. Однако не стоит сбрасывать со счетов риски, связанные с курсом рубля и ценами на удобрения, - пишет эксперт. - Мы закладываем в нашу модель оценки рост продажи удобрений "ФосАгро" после запуска новых мощностей в Балаково. Совет директоров рекомендовал дивиденды за квартал (еще один позитив для бумаги, ведь в IV квартале 2023 года выплатам помешали экспортные пошлины и инвестиции в оборотный капитал)".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.