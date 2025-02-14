Спрос на ОФЗ в ближайшее время сохранится - ПСБ

Рынок рублевых гособлигаций продолжит играть на опережение - сохранение тренда на снижение геополитических рисков и ожиданий по смягчению денежно-кредитной политики (ДКП) ЦБ РФ во втором полугодии 2025 года будут поддерживать спрос на ОФЗ в ближайшее время, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

Индекс RGBI на улучшении геополитического фактора за один день перекрыл коррекцию, которая длилась полтора месяца, вернувшись к максимумам декабря 2024 года (106,46 пункта), констатирует эксперт. Накануне институциональные инвесторы уже начали активно набирать позицию в ОФЗ, сформировав спрос на аукционах Минфина примерно на 350 млрд руб.

Внимание инвесторов в пятницу будет сосредоточено на итогах опорного заседания ЦБ. "На фоне торможения кредитования и укрепления рубля (дезинфляционные факторы) регулятор, по нашим ожиданиям, не станет повышать ставку или ужесточать сигнал. Поводов для его смягчения также пока нет из-за высокой фактической инфляции и инфляционных ожиданий, - указывает Грицкевич в обзоре. - Вместе с тем рынок продолжит играть на опережение - сохранение тренда на снижение геополитических рисков и ожиданий по смягчению ДКП ЦБ во 2П25 будут поддерживать спрос на ОФЗ в ближайшее время".

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