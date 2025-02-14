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14 февраля 2025 года 09:35

Цены рублевых корпбондов в пятницу могут подрасти на ожиданиях снижения геополитических рисков

Москва. 14 февраля. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу могут вновь подрасти в ожидании снижения геополитических рисков после состоявшегося 12 февраля телефонного разговора президентов России и США; участники рынка также ждут объявления итогов пятничного заседания Банка России, на котором, как прогнозирует большинство аналитиков, ключевая ставка будет сохранена на уровне 21% годовых, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе разговора с президентом РФ Владимиром Путиным значительно продвинулся в поиске решения, которое помогло бы завершить конфликт на Украине. "Наш разговор продлился как минимум полтора часа. Он прошел отлично, и, я думаю, мы существенно продвинулись в поиске решения для завершения этой ужасной войны", - заявил он журналистам в Белом доме.

Президент США также сказал, что в пятницу представители США, России и Украины проведут в Германии встречу для обсуждения украинского конфликта, а на следующей неделе встретятся в Саудовской Аравии. "Завтра пройдет встреча в Мюнхене, а на следующей неделе - в Саудовской Аравии - с высокопоставленными официальными лицами. Украина также будет частью этих встреч", - заявил он журналистам в Белом Доме. Трамп отметил, что, помимо украинских представителей, будут представители России и США. Он не уточнил, в каком формате планируется провести эти контакты. Трамп отметил, что ни он, ни президент РФ Владимир Путин не примут участия в этих встречах.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в четверг, трейдеры оценивали новые шаги президента США в сфере внешней торговли. Трамп поручил своей администрации проработать вопрос введения ответных мер в отношении ряда торговых партнеров США, которые используют ввозные пошлины для американских товаров и другие торговые барьеры.

Новые импортные пошлины будут устанавливаться индивидуально для каждой страны, чтобы компенсировать не только их таможенные тарифы для американских товаров, но и другие торговые барьеры, в том числе в форме несправедливых субсидий, нормативных актов, налогов на добавленную стоимость, обменных курсов, слабой защиты интеллектуальной собственности и других факторов, которые ограничивают американскую торговлю, заявили в Белом доме.

Подготовка этих предложений может занять недели и даже месяцы. Выдвинутый Трампом кандидат на пост министра торговли США Говард Латник заявил, что вопрос должен быть проработан к 1 апреля, и Трамп сможет начать действовать сразу после этого. Инвесторы позитивно восприняли тот факт, что обещанные ранее Трампом "ответные меры" не вступили в силу немедленно, а были отложены на некоторое время. Такое решение, по мнению экспертов, оставляет возможность для переговоров.

Статданные, обнародованные в четверг, показали максимальное с февраля 2023 года повышение цен производителей в США в январе. Индекс PPI вырос на 3,5% в годовом выражении, как и месяцем ранее. Декабрьские данные были пересмотрены, прежде сообщалось о подъеме индекса PPI на 3,3%. Консенсус-прогноз экспертов предполагал рост цен производителей в январе на 3,2%.

Фондовые рынки крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу растут, исключением выступает только Япония. Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:41 МСК уменьшилось на 0,7%, негативное влияние на рынок оказывает в том числе укрепление иены. До этого индикатор рос три сессии подряд. Вместе с тем китайский индекс Shanghai Composite к 8:37 МСК увеличился на 0,25%, гонконгский Hang Seng - на 2,4%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:32 МСК поднялся на 0,4%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 за день прибавил 0,2%.

Цены на нефть слабо повышаются в пятницу и могут завершить неделю в небольшом плюсе. Трейдеры оценивают новые шаги президента США Дональда Трампа в сфере внешней торговли. Накануне Трамп поручил своей администрации проработать вопрос введения ответных мер в отношении ряда торговых партнеров США, которые используют ввозные пошлины для американских товаров и другие торговые барьеры. В центре внимания трейдеров также остаются планируемые переговоры об урегулировании украинского конфликта. Трейдеры полагают, что нормализация ситуации в регионе может повлечь за собой смягчение санкций против нефтяного сектора РФ.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в четверг повысило прогноз роста спроса на нефть в 2025 году на 50 тыс. баррелей в сутки - до 1,1 млн б/с, одновременно понизив прогноз поставок нефти на 200 тыс. б/с - до 104,5 млн б/с.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $75,12 за баррель, что на 0,13% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подешевели на 0,2%, до $75,02 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросли в цене к этому времени на 0,07%, до $71,34 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов опустилась на 0,1%, до $71,29 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг снизилась всего в 1,1 раза относительно предыдущего торгового дня и осталась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 24,513 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 15,88 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 13 февраля вырос на 0,33% и составил 108,08 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,35%, поднявшись до 996,16 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Новотранс-001Р-03" (+1,74%), "ДОМ.РФ-001P-13R" (+1,52%) и "Мэйл.Ру Финанс-001Р-01" (+0,8%), а в лидерах снижения - облигации "Аэрофлот П01-БО-01" (-0,35%), "АФК Система-001Р-07" (-0,3%) и "Ростелеком-001P-03R" (MOEX: RTKM) (-0,24%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Каршеринг Руссия" (MOEX: DELI) (бренд "Делимобиль") завершило размещение облигаций серии 001Р-05 со сроком обращения 1 год и 3 месяца объемом 2 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 7 февраля. Повышенный интерес со стороны инвесторов позволил увеличить объем размещения облигаций с планируемого 1 млрд рублей до 2 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 25,5% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 28,70% годовых. Ставки купонов фиксированные и ежемесячные. Выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций объемом 50 млрд рублей, зарегистрированной Мосбиржей в 2022 году.

ООО "ВИС финанс" завершило размещение облигаций серии БО-П07 со сроком обращения 1,5 года (540 дней) объемом 1,5 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 10 февраля. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 25,25% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 28,39% годовых, купоны ежемесячные.

ПАО "Магнит" (MOEX: MGNT) увеличило объем размещения облигаций серии БО-005Р-02 со сроком обращения 1 год и 7 месяцев с "не менее 10 млрд рублей" до 46,5 млрд рублей. Финальный ориентир ставки 1-го купона - 21,50% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 23,75% годовых. По выпуску предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны. Сбор заявок на выпуск прошел 13 февраля без премаркетинга. Техразмещение запланировано на 18 февраля.

ООО "ВсеИнструменты.ру" (MOEX: VSEH) установило финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 001Р-04 со сроком обращения 1,5 года объемом 1 млрд рублей на уровне 24% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 26,83%, купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 13 февраля. Техразмещение запланировано на 18 февраля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6.

ООО "Балтийский лизинг" (OKPO code: 50875927) перенесло на третью декаду февраля сбор заявок на приобретение 10-летних облигаций серии БО-П15 с офертой через 3 года объемом не менее 3 млрд рублей. Ранее компания планировала собрать заявки во второй половине февраля. Ориентир ставки 1-го купона - не более 24,5% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне не более 27,45%, купоны ежемесячные. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N6.

Калужский ликероводочный завод "Кристалл" (ООО "КЛВЗ Кристалл") в третьей декаде февраля - первой декаде марта планирует провести сбор заявок и размещение двух выпусков 3-летних облигаций серий 001P-02 и 001Р-03 общим объемом до 550 млн рублей. Купоны по обоим займам ежемесячные. По выпуску 001Р-02 - фиксированные, ориентир ставки 1-го купона - 28% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 31,89% годовых. По выпуску 001Р-03 - плавающие, формула для расчета: ключевая ставка ЦБ, действующая на 7-й рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 7% годовых. По займам предусмотрена ежеквартальная амортизация в течение третьего года равными частями (25% от номинала будет погашено в даты выплаты 27-го, 30-го, 33-го и 36-го купонов). Выпуск с фиксированными купонами будет доступен инвесторам по открытой подписке после прохождения тестирования (тест N6), флоатер - только для квалифицированных инвесторов.

ООО "Интерлизинг" установило ставку 4-го купона 3-летних облигаций серии 001P-10 объемом 3 млрд рублей на уровне 25,5% годовых. Компания разместила выпуск в ноябре 2024 года. Предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые рассчитываться как сумма ключевой ставки Банка России на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс спред в размере 4,5% годовых.

ПАО "Трансфин-М" (MOEX: TRFM) установило порядок определения ставок 17-18-го купонов выпуска облигаций серии 001Р-02. Ставки упомянутых купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на 3-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 3,25% годовых. Выпуск 10-летних облигаций серии 001Р-02 на 5 млрд рублей компания разместила в марте 2017 года. С учетом досрочных погашений объем выпуска в обращении составляет 689,9 млн рублей. Ставка текущего купона - 20,5% годовых. 27 февраля по выпуску предстоит исполнение оферты.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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