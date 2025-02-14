Индекс Мосбиржи, вероятно, пока останется в рамках диапазона 3000-3300п - БКС Экспресс

Индекс Мосбиржи, вероятно, пока останется в рамках бокового диапазона 3000-3300 пунктов, говорится в материале эксперта Михаила Зельцера на портале БКС Экспресс.

"До годового таргета на уровне 3500 пунктов остается менее 10%, уже пройден путь вверх на 35% со дна декабря, когда и были обозначены перспективы 2025 года. Возможно, годовые целевые будут достигнут намного раньше", - отмечает он.

Причины ралли понятны, указывает Зельцер: ожидания геополитической разрядки.

Наряду с этим есть веские аргументы к завершению цикла повышения ставки ЦБ РФ, считает аналитик: скорость инфляции замедлилась, кредитование упало, рубль сильно укрепился, появились сигналы с внешнего контура, риск-премия в российских финансовых активах значительно сократилась.

"При таких вводных в пятницу стоимость фондирования наверняка сохранится, в июне ждем первый секвестр ставки, а к концу года - 16%. Прогресс в переговорах может ускорить принятие решения регулятора о снижении ставки (даже уже весной). Яркой реакции в акциях на ставку именно 14 февраля может уже не быть - отыграли. В общем в эйфорию впадать не стоит, но и пропускать такое ралли нельзя", - пишет Зельцер в обзоре.

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