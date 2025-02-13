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13 февраля 2025 года 19:34

Рубль в четверг существенно вырос в паре с юанем на российско-американских переговорах

Москва. 13 февраля. Юань заметно упал на Московской бирже по итогам торгов в четверг. Рубль уверенно вырос в надежде на снижение геополитических рисков и скорое урегулирование российско-украинского конфликта после новостей о состоявшемся накануне вечером телефонном разговоре президентов России и США.

Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 12,28 руб., что на 38 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом в ходе торгов юань падал до 12,13 руб. впервые с 4 сентября 2024 года.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 14 февраля на 3,0172 рубля, до 91,0313 руб./$1, и уменьшил курс евро на 3,0898 рубля, до 94,9221 руб./EUR1.

"Рубль открылся к юаню с большим гэпом вверх, реагируя на позитивные новости о переговорах лидеров России и США. Пара CNY/RUB опускалась к 12,13 руб. впервые с начала сентября 2024 г. Затем произошел сильный отскок юаня, после чего он восстанавливался более умеренными темпами. Во второй половине торгов рубль предпринял еще одну попытку возобновить восходящую динамику. Российская валюта по итогам дня сохранила основные достижения четверга. Фактор геополитики остается определяющим для всех российских биржевых активов. Однако до появления на высшем уровне каких-то реальных позитивных договоренностей вряд ли курс рубля сумеет существенно вырасти от достигнутых сегодня вершин. К тому же возможное в результате успешных переговоров смягчение санкционного режима в том числе облегчит импортные операции и вывод капитала за рубеж, что будет препятствовать подорожанию рубля", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в телефонном разговоре в среду согласились в том, что долгосрочное урегулирование на Украине возможно путем мирных переговоров, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "Обсуждалась тема урегулирования на Украине", - сказал он журналистам.

По словам Пескова, Кремлю импонирует позиция нынешней администрации президента США, согласно которой конфликт на Украине должен быть остановлен. Он также сообщил, что существуют потребности в оперативном проведении встречи президентов РФ и США, но каких-то сроков пока нет.

"Определенно есть потребность в достаточно оперативном проведении такой встречи. Главам государств есть, о чем поговорить, много тем на повестке дня, которые вкратце были обозначены вчера в ходе телефонного разговора, но пока о каких-то сроках также говорить невозможно, потому что подготовительная работа будет только начинаться в эти дни", - сказал Песков журналистам в четверг, отвечая на соответствующий вопрос.

Президент США после разговора с президентом России выразил надежду, что его усилия приведут к успеху в урегулировании ситуации на Украине. "Я верю, что предпринимаемые усилия приведут к успешным результатам. Надеюсь, что это произойдет в скором времени", - написал Трамп в среду в соцсети TruthSocial.

Кроме того, американские СМИ сообщили о заявлении Трампа, что его встреча с российским лидером Путиным может состояться в Саудовской Аравии. По их данным, с таким предположением американский лидер выступил в ходе общения с журналистами президентского пула в Овальном кабинете.

В пятницу, 14 февраля, состоится заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. Также ЦБ опубликует среднесрочный макроэкономический прогноз. По итогам пройдет пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.

Аналитики единогласно ждут сохранения ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 21%.

Банк России не давал дополнительных сигналов перед февральским заседанием. В декабре, не изменив ставку вопреки ожиданиям ее повышения, регулятор заявил, что оценит целесообразность повышения ставки на ближайшем заседании с учетом дальнейшей динамики кредитования и инфляции.

Корпоративное и розничное кредитование в январе, по оперативным данным, продолжило сокращаться, отметил ранее ЦБ. В декабре корпоративное кредитование снизилось на 0,2%, розничное - на 0,5%.

Инфляция в РФ в годовом выражении на 10 февраля была в районе 10,0% (9,52% на конец декабря), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и 9,99% (после 9,92% на 3 февраля), если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь январь и за весь февраль 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

Инфляционные ожидания населения РФ в январе немного выросли, составив 14% против 13,9% в декабре. Ценовые ожидания предприятий в январе не изменились после заметного роста на протяжении четырех предыдущих месяцев.

Отрицательное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе 2025 года составило $0,7 млрд после дефицита $1,6 млрд в декабре, в январе 2024 года был профицит $2,9 млрд. Такая информация содержится в оценке платежного баланса РФ, опубликованной на сайте Банка России.

Профицит торгового баланса РФ в январе 2025 года снизился на 37,5% - до $4,5 млрд по сравнению с $7,2 млрд в январе прошлого года. По сравнению с декабрем 2024 года, когда торговый профицит составил $5,6 млрд, январский показатель ниже на 19,6%.

Как отмечает ЦБ РФ, дефицит баланса первичных и вторичных доходов и баланса услуг в январе незначительно превысил профицит торгового баланса, как и в предыдущем месяце.

Цены на нефть остаются в минусе, но поднялись с внутридневных минимумов.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составляет $74,7 за баррель, что на 0,64% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на март в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшились в цене к этому времени на 0,52%, до $70,99 за баррель.

Ранее в ходе сессии цена Brent опускалась до $74,06 за баррель - минимума с декабря, WTI - до $70,22 за баррель.

Рынок оценивает информацию о том, что президенты США и России договорились начать переговоры об урегулировании украинского конфликта. Трейдеры полагают, что нормализация в регионе может повлечь за собой смягчение санкций против нефтяного сектора РФ.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в четверг повысило прогноз роста спроса на нефть в 2025 году на 50 тыс. баррелей в сутки - до 1,1 млн б/с, одновременно понизив прогноз предложения нефти на 200 тыс. б/с - до 104,5 млн б/с.

В ежемесячном отчете МЭА отмечается, что пока преждевременно оценивать влияние на мировой рынок тарифной политики новой администрации США, а также очередных санкций против России и Ирана.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно повысились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 12 февраля выросла на 33 базисных пункта - до 20,43% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц повысилась на 1 базисный пункт, до 21,88% годовых, версия RUONIA на три месяца осталась на прежнем уровне - 21,34% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев прибавила 2 базисных пункта относительно предыдущего торгового дня и в четверг составила 20,78% годовых.

эб аш


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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