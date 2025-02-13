Рынок акций РФ превысил 3200п по индексу Мосбиржи на геополитическом оптимизме, лидировали "Система" и "Газпром"

Москва. 13 февраля. Рынок акций РФ в четверг раллировал после известий о состоявшемся длительном телефонном разговоре президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, в котором обсуждался конфликт на Украине и возможность начала переговорного процесса; сдерживающим фактором выступила просевшая нефть (фьючерс на Brent опустился ниже $75 за баррель). Индекс МосБиржи завершил основные торги выше 3200 пунктов после локальной утренней коррекции, индекс РТС на укреплении рубля подскочил выше 1100 пунктов; локомотивом подъема выступили акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+14,6%) и "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+13,8%).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 3206,97 пункта (+6%), индекс РТС - 1109,8 пункта (+9,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 8,8%. На утренней сессии индекс IMOEX2 поднимался в район 3290 пунктов - максимум с конца мая 2024 года.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 14 февраля, составил 91,0313 руб. (-3,02 рубля).

Подорожали также акции "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+8,8%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+8,1%), "Юнипро" (MOEX: UPRO) (+7,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+7,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+7,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+7,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+7,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+7,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+7,1%), "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (+7,1%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+6,8%), МКБ (MOEX: CBOM) (+6,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+6,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+6,5%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (+6,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+5,7% и +5,5% "префы"), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+5,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+5,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+3,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+3,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+3,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+2,6%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+2,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2%).

Подешевели "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,7%).

Вечером в среду пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил журналистам о состоявшемся телефонном разговоре президентов США и России, которые согласились с тем, что долгосрочное урегулирование на Украине возможно путем мирных переговоров.

Трамп сообщил в социальной сети Truth Social, что обсудил с российским президентом ситуацию на Украине, Ближний Восток, тему энергетики и искусственного интеллекта. По словам президента США, он договорился с Путиным начать переговорный процесс для завершения конфликта на Украине.

Позже американские СМИ сообщили о заявлении Трампа, что его встреча с российским лидером Владимиром Путиным может состояться в Саудовской Аравии. По их данным, с таким предположением американский лидер выступил в ходе общения с журналистами президентского пула в Овальном кабинете.

Песков заявил в четверг, что Россия начала подготовку переговорной группы по организации встречи президентов России и США, отметив, что говорить о месте и времени двусторонней встречи пока преждевременно, как и о сроках визита Трампа в РФ, так как предстоит еще проработка деталей. Он также подчеркнул, что обмен взаимными приглашениями глав России и США и ориентированность на их отдельную двустороннюю встречу - "это разные процессы".

По словам Пескова, Эр-Рияд подходит для переговоров Путина и Трампа, но пока никаких решений на этот счет нет, на подготовку встречи могут уйти как недели, так и несколько месяцев. Украина, безусловно, будет участвовать в переговорах, но главным визави по теме урегулирования конфликта является Вашингтон, заявил Песков.

Тем временем опубликованные накануне еженедельные данные Росстата о росте потребительских цен в России показали сохранение высоких темпов инфляции, что повышает вероятность пролонгации жесткой монетарной политики ЦБ РФ.

По данным Росстата, инфляция в РФ с 4 по 10 февраля 2025 года составила 0,23% после 0,16% с 28 января по 3 февраля, 0,22% с 21 по 27 января, 0,25% с 14 по 20 января, 0,67% с 1 по 13 января. С начала месяца рост цен к 10 февраля составил 0,30%, с начала года - 1,53%.

Из данных за конец января - начало февраля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 10 февраля была в районе 10,0% (10,14% на 3 февраля), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс МосБиржи показал мощный рост, развивая импульс вечерней сессии среды. В моменте бенчмарк поднимался к 3290 пунктам, обновив максимум с мая 2024 года, в результате капитализация входящих в его расчет компаний превысила 7 трлн руб.

Долгожданный контакт президентов РФ и США привел к "схлопыванию" значительной части геополитического дисконта, заложенного еще в 2022 году. К тому же вышедшие в среду данные Росстата указали на замедление годовой инфляции, что снижает вероятность жесткой позиции ЦБ РФ на пятничном заседании по ключевой ставке, считает эксперт.

В пятницу также стартует Мюнхенская конференция по безопасности, главная тема повестки - урегулирование конфликта на Украине. Инвесторы продолжат чутко реагировать на новостной фон. В США в конце недели будут опубликованы данные по розничным продажам в январе. В России центральное событие пятницы - заседание ЦБ по ключевой ставке, последние макроданные дают основания ожидать ее сохранения на текущем уровне 21%.

"Эмоции участников торгов могут постепенно стабилизироваться, да и приближение выходных может обусловить более осторожную торговлю. Прогноз по индексу МосБиржи на 14 февраля - 3150-3300 пунктов", - считает Шепелев.

Волатильность рублевых активов резко возросла на фоне сокращения риск-премии после разговора президентов РФ и США. Фактор геополитики вышел на первый план. Для более серьезной ревальвации в обозримой перспективе оснований нет. Напротив, более вероятно, что инвалюты вскоре отыграют часть потерь на фоне стабилизации эмоций, охвативших рынок. Ожидаемое сохранение ключевой ставки на заседании ЦБ можно будет трактовать в пользу нацвалюты - ДКП останется жесткой. С учетом "тонкости" валютного рынка волатильность, вероятно, сохранится повышенной. Прогноз на пятницу по юаню - 12-13 руб., по доллару - 89,5-93,5 руб./$1, заключил представитель "БКС МИ".

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Максима Федосова, рынок акций раллировал после ряда заявлений и анонса встречи президентов России и США в Саудовской Аравии. Ожидания участников рынка существенно сместились в сторону деэскалационного сценария. Ключевым событием недели остается заседание Банка России и решение по ключевой ставке.

В лидерах роста выступили занимающие весомую долю в индексах акции "Газпрома", которые поддерживает потенциальное окончание конфликта и восстановление экспорта. Потенциальное снижение инфляции в случае сокращения государственных расходов, укрепление рубля и высвобождение трудовых резервов могут привести к смягчению денежно-кредитной политики ЦБ РФ и улучшению состояния ряда закредитованных компаний. Данные ожидания влияют на рыночную капитализацию АФК "Система", полагает эксперт.

Акции "Сургутнефтегаза", имеющие прямую корреляцию с курсом доллара из-за наличия валютной "кубышки" у компании, выглядят хуже рынка. Просели акции "Фосагро" (MOEX: PHOR) (-4,2%) в преддверии публикации финансовых результатов по МСФО за IV квартал и весь 2024 год (отчет ожидается в понедельник - ИФ). Консенсус предполагает, что в IV квартале свободный денежный поток "ФосАгро" оказался отрицательным, отмечает Федосов.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Саид Керимханов, мировые фондовые рынки в четверг не показали единой динамики: инвесторы оценивают слова главы ФРС Джерома Пауэлла о будущем ключевой ставки, отчетность крупных компаний и статданные.

Пауэлл заявил, что усилия регулятора по снижению инфляции дают результат и спешить со снижением базовой процентной ставки не стоит. Он отметил, что ФРС хочет пока сохранить ограничительную политику. Дефицит госбюджета США достиг рекордных значений в январе 2025 года, подскочив в 6 раз относительно значения годовой давности и составил $128,64 млрд, согласно данным Минфина США. За IV квартал 2024 года дефицит бюджета вырос в 1,6 раза по сравнению с IV кварталом 2023 года.

Позитивные новости на геополитическом треке продолжают толкать российские индексы вверх. Умеренный позитив сохраняется и на ожиданиях относительно предстоящего заседания ЦБ РФ по ключевой ставке. Среди аналитиков наблюдается почти полный консенсус, заключающийся в том, что ставка ЦБ будет сохранена на уровне 21%. В то же время статданные по инфляции за период с 4 по 10 февраля, опубликованные Росстатом, демонстрируют ускорение темпа роста цен по сравнению с предыдущей неделей.

"Индекс МосБиржи быстро преодолел отметку в 3200 пунктов, однако, согласно индексу RSI, сейчас индикатор является довольно перекупленным. Считаем, что если в ближайшие дни рынок скорректируется, то уровнем поддержки станет 2891 пункт", - считает Керимханов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции "Газпрома" поднимались в четверг до максимума с сентября 2023 года 175,19 руб. За покупками стоят надежды на потенциальное возобновление поставок российского газа в Европу, хотя на континенте, в отличие от США, на данный момент не выражают явного энтузиазма в вопросе скорого завершения конфликта и, соответственно, скорее также будут осторожны с возвращением к "голубому топливу" из РФ. Акции "Газпрома", тем не менее, могут продолжить получать поддержку в случае дальнейшего улучшения геополитической обстановки и роста цен на газ. Возможно, улучшение на геополитическом фронте также заставит компанию пересмотреть вопрос выплаты дивидендов за 2024 год в пользу позитивного для акционеров сценария, считает аналитик.

На западных фондовых площадках в четверг не наблюдалось единства в настроениях. Американский рынок сохранял неуверенность, в то время как в Европе продолжалось ралли, несмотря на предупреждения властей ЕС о намерении сохранять жесткую позицию против России, в том числе в области энергетики. Индексы МосБиржи и РТС отступили от максимумов дня, но все же остаются в уверенном "плюсе", ожидая геополитических новостей. Ранее сообщалось, что команда Трампа может представить план урегулирования конфликта после 20 февраля, отметила представитель "Велес Капитала".

Руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов также отмечает, что взрывной рост российского рынка акций случился после известий о договоренности глав США и России начать переговоры по урегулированию ситуации на Украине. Есть также надежды, что с урегулированием проблемы вокруг Украины часть санкций с России будет снята.

Тем не менее локальная перекупленность рынка высока, многие спекулянты скоро начнут фиксировать прибыль, но это не должно привести к серьезной коррекции. На технические факторы не стоит обращать сильного внимания, сейчас рынком правят эмоции, считает эксперт.

Неудивительно, что рынок проигнорировал не очень хорошие данные Росстата по инфляции. Несмотря на ускорение недельных цен и высокую годовую инфляцию, Банк России, с большой вероятностью, оставит 14 февраля ставку неизменной, а его риторика будет либо нейтральной, либо мягкой. Это даст еще один толчок для роста рынка. Вероятность снижения ставки существует, но она небольшая, заключил представитель компании "Алор брокер".

В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 подрос на 1,4%, австралийский ASX Australia - на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 1,4%, китайский Shanghai Composite просел на 0,4%, гонконгский Hang Seng потерял 0,2%), в Европе динамика смешанная (индекс FTSE просел на 0,8%, CAC 40 и DAX растут на 0,6-1,8%), "плюсуют" США (индексы к 18:50 МСК выросли на 0,2-1,1% во главе с Nasdaq).

Цены производителей в Японии в январе выросли на максимальные с мая 2023 года 4,2% в годовом выражении после подъема на пересмотренные вверх 3,9% месяцем ранее, сообщил Банк Японии. Аналитики в среднем ожидали роста на 4%, по данным Trading Economics. Производственная инфляция наблюдается в стране уже 47 месяцев подряд.

Цены производителей в США (индекс PPI) в январе увеличились на 3,5% относительно того же месяца прошлого года, говорится в сообщении министерства труда страны. Это максимальный прирост с февраля 2023 года. В декабре также был зафиксирован подъем на 3,5%. Аналитики в среднем прогнозировали менее значительное повышение - на 3,2%, по данным Trading Economics.

Менее волатильный индекс Core PPI, не учитывающий стоимости продуктов питания и энергоносителей, в прошлом месяце вырос на 3,6% после повышения на 3,7% в декабре. Эксперты в среднем ожидали замедления темпов подъема до 3,3%.

На нефтяном рынке вечером в четверг цены замедлили снижение.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в четверг составила $74,76 за баррель (-0,6% и -2,4% в среду), мартовская цена фьючерса на WTI - $71,05 за баррель (-0,4% и -2,7% накануне).

Рынок оценивает информацию о том, что президенты США и России договорились начать переговоры об урегулировании украинского конфликта. Трейдеры полагают, что нормализация в регионе может повлечь за собой смягчение санкций против нефтяного сектора РФ, что в перспективе приведет к росту предложения сырья.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в четверг повысило прогноз роста спроса на нефть в 2025 году на 50 тыс. баррелей в сутки - до 1,1 млн б/с, одновременно понизив прогноз предложения нефти на 200 тыс. б/с - до 104,5 млн б/с.

В ежемесячном отчете МЭА отмечается, что пока преждевременно оценивать влияние на мировой рынок тарифной политики новой администрации США, а также очередных санкций против России и Ирана.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 4,07 млн баррелей, запасы бензина снизились на 3,04 млн баррелей, резервы дистиллятов увеличились на 135 тыс. баррелей. Эксперты ожидали роста запасов нефти на 2,31 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 1,21 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 2,25 млн баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились на 872 тыс. баррелей после спада на 34 тыс. баррелей неделей ранее.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже в четверг выросли акции "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (+15,8%), ПАО "Ренессанс Страхование" (MOEX: RENI) (+10,5%), ПАО "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH) (+7,7%), ПАО "Яковлев" (MOEX: IRKT) (+7,5%), ПАО "Каршеринг Руссия" (MOEX: DELI) (+6,8%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+6,7%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+6,5%), "ЭЛ5-Энерго" (MOEX: ELFV) (+6,5%).

Выручка группы "Черкизово" (MOEX: GCHE) (+3,3%, до 4639 руб.), одного из ведущих производителей мясной продукции в РФ, в 2024 году по МСФО составила 259,281 млрд рублей, что на 13,7% больше, чем в 2023 году, сообщает компания. Скорректированная EBITDA снизилась на 4,7%, до 46,35 млрд рублей, скорректированная чистая прибыль - на 25,6%, до 20,353 млрд рублей.

Совет директоров группы "Черкизово" рекомендовал дивиденды по итогам 2024 года из расчета 98,92 руб. на акцию, говорится в сообщении компании. Годовое собрание акционеров состоится 27 марта 2025 года.

Подешевели акции ПАО "МГТС" (MOEX: MGTS) (-8,9%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-3,5%), ПАО "Акрон" (MOEX: AKRN) (-3,2%), ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (-2,6%), ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (-2,3%), ПАО "Диасофт" (MOEX: DIAS) (-2,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 318,66 млрд рублей (из них 91,14 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 47,54 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 38,41 млрд рублей на акции "Т-Технологии").