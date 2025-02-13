Потенциал роста фондового рынка РФ составляет около 30% на горизонте года с учетом дивидендов - "Альфа-Капитал"

Потенциал роста фондового рынка РФ составляет около 30% на горизонте года с учетом дивидендов, говорится в комментарии аналитиков "Альфа-Капитала".

"В случае, если геополитическое напряжение действительно начнет смягчаться, очевидные бенефициары - это экспортеры (нефтегазовые компании и металлурги), чей бизнес особенно пострадал от санкций, - отмечают эксперты. - Но в их случае позитив отчасти может быть компенсирован более крепким рублем. Впрочем, выигрывают от урегулирования конфликта не только они. Снижение геополитической риск-премии приведет к переоценке всего рынка до более справедливых значений".

Кроме того, потенциальное восстановление импорта, высвобождение рабочей силы, а также снижение бюджетных стимулов, по мнению стратегов, позволят сбалансировать разрыв между предложением и спросом, что привело бы к снижению инфляции и смягчению политики ЦБ. А это уже мощный драйвер роста для всех рублевых активов: как акций, так и облигаций, особенно долгосрочных.

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