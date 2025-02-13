Цены евробондов РФ в четверг продемонстрировали боковую динамику, несмотря на рост UST

Москва. 13 февраля. Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на умеренный рост цен американских казначейских обязательств (US Treasuries) в рамках коррекции после падения накануне. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ немного расширились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 70,06% от номинала (их доходность не изменилась, составив 9,22% годовых). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году также не продемонстрировал ярко выраженной динамики - его котировки остались на уровне 30,94% от номинала (доходность - 17,02% годовых). Облигации с погашением в 2042 году снизились в цене всего на 1 базисный пункт - до 65,89% от номинала (их доходность выросла на 1 базисный пункт, составив 9,65% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 8 базисных пунктов).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подорожали за день всего на 1 базисный пункт, до 71,57% от номинала (их доходность увеличилась на 30 базисных пунктов - до 32,56% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году снизились в цене на 1 базисный пункт - до 68,23% от номинала (доходность выросла на 11 базисных пунктов, составив 21,4% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году не изменились в цене, которая сохранилась вблизи отметки 66,71% от номинала (их доходность увеличилась на 5 базисных пунктов, до 15,54% годовых). В свою очередь стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году также осталась на уровне предыдущего дня - 66,85% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 13 февраля была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки американских гособлигаций в четверг демонстрируют умеренный рост после снижения накануне, отыгрывая публикацию в США новой порции макроэкономических данных.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 7 тыс. - до 213 тыс., сообщило министерство труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составил 220 тыс., а не 219 тыс., как сообщалось прежде. Аналитики в среднем прогнозировали снижение до 215 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели.

Другой отчет Минтруда показал максимальное с февраля 2023 года повышение цен производителей в США в январе. Индекс PPI вырос на 3,5% в годовом выражении, как и месяцем ранее. Декабрьские данные были пересмотрены, ранее сообщалось о подъеме индекса PPI на 3,3%. Консенсус-прогноз экспертов предполагал рост цен производителей в январе на 3,2%.