"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Vertex Pharmaceuticals

"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Vertex Pharmaceuticals с прогнозной стоимостью на уровне $584,8, что соответствует потенциалу роста на 29%, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.

"Акции Vertex за период с начала года находятся в плюсе на 13% на фоне череды позитивных для компании новостей от FDA: за декабрь - январь получено сразу 3 важных регулятивных одобрения по препаратам Alyftrek, Trikafta и Journavx, - пишет эксперт. - Что касается квартальных результатов, компания показала высокий темп роста выручки, а на чистую прибыль повлияло повышение издержек на R&D, что ожидаемо для биотехнологической компании на этапе динамичного масштабирования".

Аналитик по-прежнему считает, что в цену акций Vertex не заложен весь масштаб ее будущих прорывов и потенциал наращивания выручки и прибыли за счет целого ряда новых препаратов. "Vertex недооценена с фундаментальной точки зрения - торгуется с дисконтом 29% относительно аналогов по прогнозным мультипликаторам P/E и EV/EBITDA (NTM)", - отмечает Саидова.

Vertex Pharmaceuticals - американская биотехнологическая компания, специализирующаяся на препаратах для лечения муковисцидоза (кистозного фиброза), наследственных болезней крови и других состояний.

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