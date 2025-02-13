Рынок акций РФ близок к перегреву, время фиксировать краткосрочную прибыль - "БКС МИ"

Российский рынок акций чрезмерно отреагировал на позитивные геополитические новости минувшего дня, полагают аналитики "БКС Мир инвестиций".

Ранее в среду вечером стало известно о состоявшемся длительном телефонном разговоре президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, в котором обсуждался конфликт на Украине и возможность начала переговорного процесса.

На утренней сессии в четверг индекс Мосбиржи достигал отметки 3290 пунктов - максимум с конца мая 2024 года.

"На наш взгляд, рынок акций чрезмерно отреагировал на позитивные геополитические новости прошлого дня, в результате оценка индекса Мосбиржи по P/E выросла на 6%, с 4,0х до 4,2х (исторически в 2013-2021 гг. типичный интервал - от 5х до 7х)", - пишут аналитики БКС.

"С нашей точки зрения, рынок близок к перегреву - время фиксировать краткосрочную прибыль. Долгосрочно лучшей защитой от инфляции выступают акции, и этот рынок остается дешевым по историческим меркам", - отмечают эксперты.

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