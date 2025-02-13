"Финам" подтверждает рейтинг акций Coca-Cola на уровне "держать"

"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций Coca-Cola Co. с прогнозной стоимостью $66 за штуку, что предполагает потенциал снижения 3% с текущих уровней, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Игната Иванова.

"Coca-Cola 11 февраля опубликовала результаты за 4К 2024, которые оказались лучше ожиданий рынка, - отмечает эксперт. - Несмотря на это, мы не видим достаточных оснований повышать целевую цену: темпы роста выручки остаются низкими, а проводимая Трампом внешнеторговая политика может ударить по прибыльности компании. Целевая цена получена при помощи усредненной оценки по собственному историческому мультипликатору и форвардному мультипликатору по аналогам (P/E (NTM)".

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