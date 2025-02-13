ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ставку на уровне 21% на заседании в пятницу - ПСБ

ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 21% годовых на заседании в пятницу, 14 февраля, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов.

"За прошлую неделю цены выросли на 0,23% против 0,16% неделей ранее. Годовой уровень инфляции вырос до 10% г/г после 9,9%, - отмечает эксперт в комментарии. - Перед заседанием ЦБ РФ рынки заряжены оптимизмом, но для регулятора поводов делать резкие шаги нет. Инфляция остается высокой, а экономическая активность не снижается, в том числе из-за быстрого роста бюджетных расходов в декабре-январе. В таких условиях рост внутреннего спроса, опережающий предложение, сохранится и, вероятно, будет поддерживать повышенную инфляцию в ближайшие месяцы. Поэтому мы не меняем прогноз и ждем сохранения ключевой ставки на уровне 21%".

Чтобы не провоцировать эйфорию, ЦБ может сохранить жесткий сигнал в стиле "будем оценивать целесообразность повышения ставки на следующем заседании", считает Попов. Регулятор, по его мнению, также даст новый прогноз по средней ставке в 2025 году, вероятно, с запасом (19-22%).

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