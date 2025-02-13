Новый выпуск СИБУР Холдинг 001Р-03 предлагает лучшую YTM в первом эшелоне - "БКС МИ"

Новый долларовый выпуск СИБУР Холдинг 001Р-03 предлагает лучшую индикативную доходность к погашению (YTM) в первом эшелоне - 10,5% на 3,5 года с ежемесячным купоном, говорится в комментарии аналитика "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Антона Куликова. Потенциальный доход за полгода превышает 6% с учетом роста тела облигации.

Среди позитивных факторов для "Сибура" эксперт называет низкие операционные риски компании, высокую прибыльность, а также низкую долговую нагрузку: коэффициент чистый долг/EBITDA на 30 сентября 2024 года составил 1,5х за 12 месяцев. "В идеальных условиях компания может погасить весь долг за 1,5 года. График погашения благоприятный: почти весь долг долгосрочный и достаточно хорошо распределен по годам", - пишет Куликов. Также он отмечает нейтральное влияние акционеров.

Рейтинги эмитента: от агентства "Эксперт РА" - ruААА со "стабильным" прогнозом, от АКРА - ААА(RU) со "стабильным" прогнозом.

СИБУР (СИБУР Холдинг) - крупнейшая нефтехимическая компания в России, монополист, который производит пластики, шины и прочее.

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