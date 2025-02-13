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Главная / Мнения аналитиков / Индекс Мосбиржи вряд ли поднимется выше 3300п в отсутствие новых стимулов - "ВТБ Мои Инвестиции"
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13 февраля 2025 года 14:34
Индекс Мосбиржи вряд ли поднимется выше 3300п в отсутствие новых стимулов - "ВТБ Мои Инвестиции"
Индекс Мосбиржи вряд ли поднимется выше 3300п в отсутствие новых стимулов, полагает инвестиционный стратег брокера "ВТБ Мои Инвестиции" Станислав Клещев. "Рынок стремительно вырос: +7% по индексу Мосбиржи, +4% по Индексу RGBI за два последних торговых дня. Российский рынок акций уже не выглядит дешевым, если сопоставлять с текущими макропоказателями. Однако заметное укрепление рубля вкупе с 20%+ ставками могут препятствовать дальнейшему росту капитализации рынка. В отсутствие новых стимулов индекс Мосбиржи вряд ли поднимется выше 3300 пунктов", - пишет эксперт в комментарии. На взгляд аналитика, Банк России может добавить оптимизма, хотя последний принт недельной инфляции разочаровал, а устойчивость замедления в кредитовании ещё должна быть подтверждена. "Другим топливом для дальнейшего роста индекса может стать ослабление рубля, - считает Клещев. - Для рынка, на 2/3 состоящего из акций экспортеров, укрепление национальной валюты - это сильный встречный ветер. Еще один потенциальный позитивный фактор - достижение конкретных внешнеполитических договоренностей, которые можно будет учесть в финансовых моделях компаний. Пока санкционных послаблений нет, продолжение роста котировок означает выдачу все большего аванса под будущие события". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ИНДЕКСЫ-ПРОГНОЗ
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