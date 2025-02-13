Рынок акций РФ днем закрепляется выше 3200п по индексу МосБиржи после локальной коррекции, лидирует Газпром

Москва. 13 февраля. Рынок акций РФ днем в четверг сохраняет "бычий" настрой, подогретый накануне вечером новостями о состоявшемся длительном телефонном разговоре президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, в котором обсуждался конфликт на Украине и возможность начала переговорного процесса; сдерживающим фактором выступает просевшая нефть (фьючерс на Brent опустился к $74,3 за баррель). Индекс МосБиржи закрепляется выше 3200 пунктов после локальной просадки ниже 3150 пунктов из-за фиксации прибыли игроками после ралли; локомотивом подъема выступают акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+15,5%), обновившие максимум с ноября 2023 года.

К 13:00 МСК индекс МосБиржи составил 3224,07 пункта (+6,6%), индекс РТС - 1079,92 пункта (+6,6%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 9,1%.

На утренней сессии индекс IMOEX2 поднимался в район 3290 пунктов - максимум с конца мая 2024 года; на основной сессии индекс МосБиржи локально опускался в район 3144 пунктов.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 13 февраля, составляет 94,0485 руб. (-1,75 рубля).

Подорожали также акции "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+9,1%), "Юнипро" (MOEX: UPRO) (+8,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+8%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+7,6%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+7,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+7,5%), "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (+7,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+7,1%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (+7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+6,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+6,7%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (+6,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+6,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+6,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+6,2% и +6,2% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+5,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+4,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+4,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+4,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+4,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+3,9%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+3,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+3,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+3,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,9%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+2,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2,3% и +0,3% "префы").

Вечером в среду пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил журналистам о состоявшемся телефонном разговоре президентов США и России, которые согласились с тем, что долгосрочное урегулирование на Украине возможно путем мирных переговоров.

"Президент Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами. Президент Путин, со своей стороны, упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с Трампом, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров", - сказал Песков.

Трамп сообщил в социальной сети Truth Social, что обсудил с российским президентом ситуацию на Украине, Ближний Восток, тему энергетики и искусственного интеллекта. По словам президента США, он договорился с Путиным начать переговорный процесс для завершения конфликта на Украине.

Позже американские СМИ сообщили о заявлении Трампа, что его встреча с российским лидером Владимиром Путиным может состояться в Саудовской Аравии. По их данным, с таким предположением американский лидер выступил в ходе общения с журналистами президентского пула в Овальном кабинете.

Песков заявил в четверг, что Россия начала подготовку переговорной группы по организации встречи президентов России и США, отметив, что говорить о месте и времени двусторонней встречи пока преждевременно, как и о сроках визита Трампа в РФ, так как предстоит еще проработка деталей. Он также подчеркнул, что обмен взаимными приглашениями глав России и США и ориентированность на их отдельную двустороннюю встречу - "это разные процессы".

Тем временем опубликованные накануне еженедельные данные Росстата о росте потребительских цен в России показали сохранение высоких темпов инфляции, что повышает вероятность пролонгации жесткой монетарной политики ЦБ РФ.

По данным Росстата, инфляция в РФ с 4 по 10 февраля 2025 года составила 0,23% после 0,16% с 28 января по 3 февраля, 0,22% с 21 по 27 января, 0,25% с 14 по 20 января, 0,67% с 1 по 13 января. С начала месяца рост цен к 10 февраля составил 0,30%, с начала года - 1,53%.

Из данных за конец января - начало февраля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 10 февраля была в районе 10,0% (10,14% на 3 февраля), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", рынок акций РФ в четверг ожидаемо продолжил подъем, при этом игроки выборочно фиксируют прибыль.

Теперь рынок будет реагировать повышением не на слухи, а только на факты о предстоящих переговорах. При этом потенциал роста еще не исчерпан - котировкам есть куда расти, особенно если начнут появляться новости о смягчении санкционного давления на Россию. При этом не стоит забывать о предстоящем в пятницу заседании ЦБ РФ - сюрпризы там тоже не исключены, считают эксперты "БКС МИ".

Как отмечают аналитики Райффайзенбанка, на российском фондовом рынке наблюдается мощное ралли - индекс гособлигаций RGBI торгуется выше 106 пунктов (рост около 3 пунктов к закрытию среды), курс рубля на бирже вернулся к давно забытому уровню 12,3 руб./юань (последний раз такое было в начале сентября 2024 года). Однако в реакции рынка довольно много эмоций, и перспективы коррекции от текущих уровней высоки, предупреждают эксперты.

По оценке портфельного управляющего УК "Первая" Максима Федосова, рынок акций РФ резко вырос после ряда заявлений и анонса возможной встречи президентов России и США в Саудовской Аравии. Ожидания участников рынка существенно сместились в сторону деэскалационного сценария. Тем временем ключевым событием недели остается заседание Банка России и решение по ключевой ставке.

В лидерах роста выступают акции "Газпрома", занимающие весомую долю в индексах, бумаги поддерживает потенциальное окончание украинского конфликта и восстановление экспорта РФ. Акции "Сургутнефтегаза", имеющие прямую корреляцию с курсом доллара из-за наличия валютной "кубышки" у компании, выглядят хуже рынка. Проседают акции "Фосагро" (MOEX: PHOR) (-2,4%) в преддверии публикации финансовых результатов по МСФО за IV квартал и весь 2024 год (отчет ожидается в понедельник - ИФ). Консенсус предполагает, что в IV квартале свободный денежный поток "ФосАгро" оказался отрицательным, отмечает Федосов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, благоприятный геополитический сценарий в перспективе может вернуть индекс МосБиржи к 3500 пунктам (уровень середины мая 2024 года - ИФ).

Внешний фон в четверг можно назвать позитивным: цены на нефть остаются под нисходящим давлением после падения накануне, но настроения на мировых фондовых площадках улучшились. На российском рынке сохраняется ралли после официального подтверждения телефонного разговора Путина и Трампа по урегулированию украинского кризиса.

Трамп сделал несколько заявлений, выражающих надежду на скорое мирное урегулирование конфликта, также лидеры США и России выразили намерение провести встречу, возможно, на нейтральной территории. Геополитический фон, таким образом, продолжает улучшаться, что позитивно для акций и рубля и дает надежду на возможное частичное снятие антироссийских санкций в среднесрочной перспективе при реализации оптимистичного сценария. В этом контексте даже эффект более низких цен на нефть для российского рынка будет ограниченным, а среднесрочной целью роста индекса МосБиржи станет пик 2024 года - 3521 пункт, считает аналитик.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI продвигаются в район минимумов текущего года, ближе к $74 и $70 за баррель соответственно, после новостей по Украине на фоне надежд на последующее снятие энергетических санкций с России. Уровень напряженности на Ближнем Востоке, однако, остается высоким, что должно ограничивать продажи во фьючерсах. В четверг инвесторы ждут ежемесячного отчета МЭА по нефтяному рынку, отметила Кожухова.

По словам управляющего эксперта отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Екатерины Крыловой, геополитическая повестка серьезно "потеплела" после телефонного разговора президентов России и США.

Долгожданный геополитический оптимизм привел к росту рынка широким фронтом. В лидерах оказались наиболее чувствительные к "потеплению" повестки бумаги: "НОВАТЭК", "Газпром", ВТБ, "Аэрофлот", "Роснефть", "Совкомфлот", Сбербанк. В четверг можно ориентироваться на движение рынка в диапазоне 3200-3400 пунктов по индексу МосБиржи, считает эксперт.

Руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов также отмечает, что взрывной рост российского рынка акций случился после известий о договоренности глав США и России начать переговоры по урегулированию ситуации на Украине.

Наибольшим спросом пользуются акции, сильнее других пострадавшие от санкций - "НОВАТЭК", "Газпром", "Совкомфлот", ВТБ. Данные бумаги выглядят инвестиционно непривлекательно, поэтому на рынке по ним и некоторым другим акциям было открыто много "шортов". Их закрытие и спровоцировало мощный рост "подсанкционки". Есть также надежды, что с урегулированием проблемы вокруг Украины часть санкций с России будет снята.

Тем не менее локальная перекупленность рынка высока, многие спекулянты скоро начнут фиксировать прибыль. Однако это не должно привести к серьезной коррекции, поскольку вечером не торгуют многие крупные инвесторы, и они будут подбирать продаваемые бумаги. На технические факторы не стоит обращать сильного внимания, сейчас рынком правят эмоции, считает эксперт.

Неудовлетворенный спрос будет перекидываться в акции, "недокупленные" ранее. В США выросли акции Boeing, который работает на оборонку США. Вероятно, это связано с ожиданиями, что после урегулирования украинского кризиса с России будет снята часть санкций, и американский авиагигант вновь сможет покупать российский титан и изделия из него, которые выигрывают у конкурентов по качеству и цене. В связи с этим рекомендуется присмотреться к акциям "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO). Долгосрочным инвесторам бумаги одного из крупнейших мировых производителей титана точно не помешают в портфелях, полагает Антонов.

Неудивительно, что рынок проигнорировал не очень хорошие данные Росстата по инфляции. Несмотря на ускорение недельных цен и высокую годовую инфляцию, Банк России с большой вероятностью оставит 14 февраля ставку неизменной, а его риторика будет либо нейтральной, либо мягкой. Это даст еще один толчок для роста рынка. Вероятность снижения ставки существует, но она небольшая, заключил представитель "Алор брокер".

В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 подрос на 1,4%, австралийский ASX Australia - на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 1,4%, китайский Shanghai Composite просел на 0,4%, гонконгский Hang Seng потерял 0,2%), в Европе динамика смешанная (индекс FTSE упал на 1,1%, CAC 40 и DAX растут на 0,3-1,2%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты изменяются в пределах 0,1%).

Цены производителей в Японии в январе выросли на максимальные с мая 2023 года 4,2% в годовом выражении после подъема на пересмотренные вверх 3,9% месяцем ранее, сообщил Банк Японии. Аналитики в среднем ожидали роста на 4%, по данным Trading Economics. Производственная инфляция наблюдается в стране уже 47 месяцев подряд.

На нефтяном рынке днем в четверг цены продолжают снижение на новостях о телефонном разговоре президентов РФ и США, в ходе которого обсуждался конфликт на Украине и возможность начала переговорного процесса.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 13:00 МСК в четверг составила $74,3 за баррель (-1,2% и -2,4% в среду), мартовская цена фьючерса на WTI - $70,42 за баррель (-1,3% и -2,7% накануне).

Урегулирование конфликта вокруг Украины может повлечь за собой отмену санкций против России, которая является одним из крупнейших производителей нефти в мире. Оптимизм по поводу снижения рисков для поставок после новостей о возможных переговорах оказывает давление на котировки, отмечается в аналитической записке банка ANZ.

Рынки также продолжают следить за ситуацией в международной торговле и новыми заявлениями Трампа по поводу пошлин.

Тот сообщил накануне, что уже в среду вечером введет ответные меры против всех стран, которые взимают пошлины с американского импорта, что повышает опасения относительно расширения глобальной торговой войны и угрожает ускорить инфляцию в США.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 4,07 млн баррелей, запасы бензина снизились на 3,04 млн баррелей, резервы дистиллятов увеличились на 135 тыс. баррелей. Эксперты ожидали роста запасов нефти на 2,31 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 1,21 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 2,25 млн баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились на 872 тыс. баррелей после спада на 34 тыс. баррелей неделей ранее.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (+17%), ПАО "Яковлев" (MOEX: IRKT) (+8,3%), "Сахалинэнерго" (MOEX: SLEN) (+6,9%), ПАО "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH) (+6,9%).

Подешевели акции ПАО "МГТС" (MOEX: MGTS) (-6,5%), ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (-3,7%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-3,4%), ПАО "Акрон" (MOEX: AKRN) (-2,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:00 МСК составил 194 млрд рублей (из них 41,65 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 38,1 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 30,7 млрд рублей на акции "Т-Технологии").