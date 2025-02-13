S&P 500, вероятно, будет колебаться в диапазоне 6000-6100п в четверг - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, вероятно, будет колебаться в диапазоне 6000-6100 пунктов в течение торговой сессии четверга, полагает аналитик Freedom Finance Global Сакен Исмаилов.

"Мы оцениваем баланс рисков на предстоящую сессию как нейтральный, прогнозируем повышенную волатильность и ориентируемся на колебания S&P 500 в диапазоне 6000-6100 пунктов", - пишет эксперт в обзоре.

"S&P 500 отскочил от 50-дневной скользящей средней, но ухудшение внутренних характеристик ралли делает необходимым осторожный поход к покупкам. Индикатор RSI остается в нейтральной области. В ближайшие сессии возможна консолидация бенчмарка в пределах 5925-6125 пунктов", - указывает он.

Также Исмаилов отмечает, что в фокусе внимания участников предстоящих торгов будут данные индекса промышленной инфляции (PPI) за январь, которые с учетом статистики CPI также могут превысить ожидания. Также состоится публикация еженедельного отчета по числу обращений за пособием по безработице.

На динамику рынка будут оказывать влияние и комментарии представителей руководства ФРС по поводу январской статистики потребительской инфляции. "Мы ожидаем ужесточения риторики регулятора, что может оказать давление на котировки фондовых индексов", - отмечает аналитик инвесткомпании.

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