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13 февраля 2025 года 13:06
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ЮГК с целью 0,8960 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Южуралзолота" (ЮГК) с целью 0,8960 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 15,6%, стоп-приказ: 0,7000 рубля, говорится в материале аналитиков инвестиционной компании. Недавно компания опубликовала производственные результаты: план по производству золота на 2024 года ЮГК не выполнила, менеджмент даже допускает результаты хуже 2023 года, отмечают эксперты. Цикл капитальных затрат уже снижается, но отдача от инвестиций по факту выходит более скромной. Тем не менее, указывают в "Финаме" при текущих ценах на золото на уровне финансов компания все равно компенсирует выпавшие объемы. Текущий локальный откат может быть излишне эмоциональным, на звонке с инвесторами представители компании озвучили, что прогнозы специально консервативные, чтобы никого не подвести, а внутренние цели более амбициозные, обращают внимание аналитики. Если менеджмент будет уверен в динамике, то во второй половине года сделает обновление прогноза в большую сторону. "С технической точки зрения котировки откатились к уровню поддержки, свеча от 12 февраля образовала паттерн "пин-бар". При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 0,7000 руб. риск на портфель составит 0,97%", - указывают в "Финаме". ЮГК - одна из крупнейших золотодобывающих компаний России. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЮЖУРАЛЗОЛОТО/ЮГК-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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