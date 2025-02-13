"БКС МИ" снизил оценку акций Делимобиля, ухудшил взгляд на бумаги до "негативного"

"БКС Мир инвестиций" понизил прогнозную стоимость акций "Делимобиля" (MOEX: DELI) с 250 рублей до 180 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании.

Взгляд на эти бумаги ухудшен с "позитивного" до "негативного" из-за снижения прогнозов финпоказателей для "Делимобиля" на 2024 и 2025 годы. Кроме того, аналитики отмечают рост котировок акций на 26% с середины декабря.

"В 2024 году компания фокусировалась на модернизации и масштабировании операционной инфраструктуры и открывала собственные станции техобслуживания. По результатам I полугодия 2024 года мы не увидели позитивного эффекта от оптимизации операционных расходов (издержки росли). Надеемся, что эффект может появиться в 2025 году или в последующие годы", - пишут аналитики. "Считаем, что улучшение рентабельности благодаря росту цены минуты или оптимизации операционных расходов "Делимобиля" может позитивно сказаться на наших прогнозах", - добавляют они.

Текущая стоимость акций "Делимобиля" составляет порядка 195,6 рубля за штуку.

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