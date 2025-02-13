ЦБР, вероятно, сохранит ставку на уровне 21% в пятницу, 14 февраля 2025г - "Т-Инвестиции"

Банк России, вероятно, сохранит ключевую ставку на уровне 21% годовых по итогам заседания в пятницу, 14 февраля 2025 года, считает главный экономист "Т-Инвестиций" Софья Донец.

Данные по недельной инфляции не добавили инвесторам позитива, отмечает эксперт. По данным Росстата, рост потребительских цен с 4 по 10 февраля повысился до 0,23%. С одной стороны, указывает Донец, это неприятное ускорение после 0,16% на предыдущей неделе, с другой - темп роста цен всего лишь вернулся на уровень двухнедельной давности. "Наш прогноз по годовой инфляции около 10% в первом квартале и 6% по итогам 2025 года остается актуальным", - пишет аналитик брокера в материале.

"Свежие данные по инфляции картину принципиально не меняют. Ждем сохранения ставки на уровне 21% в пятницу. Пока внимание остается приковано к геополитической повестке, реакция рынка на само решение ЦБ и сигнал, даже если он будет жестким, должна быть сдержанной. Также считаем, что регулятор не будет менять ставку и на заседании в марте, но уже с середины 2025 года начнет постепенно ее снижать", - говорится в обзоре экономиста.

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