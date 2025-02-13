"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку акций "НОВАТЭКа" с прогнозной стоимостью на уровне 1400 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика Булата Мударисова.

"Рост финансовых показателей эмитента в 2024 году во многом обеспечил слабый рубль. В долларах США выручка и нормализованная EBITDA выросла несильно, а чистая прибыль и вовсе снизилась, не дотянув до ожиданий рынка. В целом мы считаем результаты смешанными, но не стоит забывать про давление санкций. Сохраняем позитивный взгляд на акции "НОВАТЭКа" с целевой ценой 1400 руб. за бумагу", - пишет эксперт.

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