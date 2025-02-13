Рубль утром взлетел к уровням начала сентября 2024г в паре с юанем на ожиданиях встречи Путина и Трампа

Москва. 13 февраля. Китайский юань обвалился на Московской бирже утром в четверг, рубль сильно вырос на ожиданиях переговоров между президентами России Владимиром Путиным и США Дональдом Трампом относительно российско-украинского конфликта.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,191 руб. (-46,9 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 57,92 коп. ниже уровня действующего официального курса. При этом в ходе первых минут торгов юань падал до 12,1505 руб. впервые с 4 сентября 2024 года.

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в телефонном разговоре в среду согласились в том, что долгосрочное урегулирование на Украине возможно путем мирных переговоров, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "Обсуждалась тема урегулирования на Украине", - сказал он журналистам.

Президент США Дональд Трамп после разговора с президентом России Владимиром Путиным выразил надежду, что его усилия приведут к успеху в урегулировании ситуации на Украине. "Я верю, что предпринимаемые усилия приведут к успешным результатам. Надеюсь, что это произойдет в скором времени", - написал Трамп в среду в соцсети TruthSocial.

Кроме того, американские СМИ сообщили о заявлении Трампа, что его встреча с российским лидером Владимиром Путиным может состояться в Саудовской Аравии. По их данным, с таким предположением американский лидер выступил в ходе общения с журналистами президентского пула в Овальном кабинете.

В пятницу, 14 февраля, состоится заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. Также ЦБ опубликует среднесрочный макроэкономический прогноз. По итогам пройдет пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.

Аналитики единогласно ждут сохранения ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 21%.

Банк России не давал дополнительных сигналов перед февральским заседанием. В декабре, не изменив ставку вопреки ожиданиям ее повышения, регулятор заявил, что оценит целесообразность повышения ставки на ближайшем заседании с учетом дальнейшей динамики кредитования и инфляции.

Корпоративное и розничное кредитование в январе, по оперативным данным, продолжило сокращаться, отметил ранее ЦБ. В декабре корпоративное кредитование снизилось на 0,2%, розничное - на 0,5%.

Инфляция в РФ в годовом выражении на 10 февраля была в районе 10,0% (9,52% на конец декабря), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и 9,99% (после 9,92% на 3 февраля), если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь январь и за весь февраль 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

Инфляционные ожидания населения РФ в январе немного выросли, составив 14% против 13,9% в декабре. Ценовые ожидания предприятий в январе не изменились после заметного роста на протяжении четырех предыдущих месяцев.

Цены на нефть снижаются в четверг на новостях о телефонном разговоре президентов РФ и США, в ходе которого обсуждался конфликт на Украине и возможность начала переговорного процесса по его завершению. Урегулирование конфликта может повлечь за собой отмену санкций против России, которая является одним из крупнейших производителей нефти в мире.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:10 мск в четверг составляет $74,49 за баррель, что на 0,92% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 0,97%, до $70,68 за баррель.

Рынки продолжают следить за ситуацией в международной торговле и новыми заявлениями Трампа по поводу пошлин. Тот сообщил накануне, что уже в среду вечером введет ответные меры против всех стран, которые взимают пошлины с американского импорта, что повышает опасения относительно расширения глобальной торговой войны и угрожает ускорить инфляцию в США.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 4,07 млн баррелей - до 427,86 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики. Эксперты ожидали роста резервов нефти на 2,31 млн баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились на 872 тыс. баррелей после сокращения на 34 тыс. баррелей неделей ранее.