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Главная / Мнения аналитиков / Цена нефти, вероятно, пока задержится ниже $75/барр. - банк "Санкт-Петербург"
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13 февраля 2025 года 10:55
Цена нефти, вероятно, пока задержится ниже $75/барр. - банк "Санкт-Петербург"
Котировки нефти марки Brent, вероятно, пока задержатся ниже уровня в $75 за баррель, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург". "Последние новости геополитики в глазах инвесторов усиливают вероятность роста предложения сырья со стороны РФ, хотя и ситуация на Ближнем Востоке сдерживает дальнейшее падение котировок. В целом на рынке нефти сейчас могут быть высокие уровни волатильности, но котировки, вероятно, задержатся ниже $75 за баррель марки Brent", - отмечают эксперты в комментарии. "Более быстрое, чем многие ожидали, развитие ситуации заставляет рынок массово пересматривать свои ожидания по рублю, и в ближайшее время единственное, что можно точно ожидать - это повышенную волатильность", - указывают аналитики банка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР/РОССИЯ-НЕФТЬ/РУБЛЬ/ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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