Рубль, скорее всего, будет торговаться в районе 12-12,5 руб. за юань в четверг - ПСБ

Пара юань/рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 12-12,5 руб. за юань в четверг, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Очевидно, что устойчивое укрепление связано с продолжающимся усилением позитивного новостного фона, обещающего снижение геополитической напряженности. Краткосрочные прогнозы по курсу, которые мы имели, потеряли актуальность на фоне столь стремительно развивающихся событий, - пишут эксперты в обзоре. - В четверг ждем, что юань будет торговаться в районе 12-12,5 руб. Полагаем, что период крепкого рубля может быть среднесрочным и при благоприятном стечении факторов продлится минимум до середины весны".

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