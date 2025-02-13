"Финам" понизил рейтинг акций НОВАТЭКа до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций "НОВАТЭКа" с "покупать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне 1169,7 рубля за штуку, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана.

"Финансовые результаты компании за второе полугодие 2024 года оказались немного выше наших и рыночных ожиданий. В то же время за последние два месяца акции эмитента уже выросли более чем на 50% и превысили нашу целевую цену. При этом рост был связан исключительно с общим позитивом на российской рынке, а каких-то положительных новостей по проектам развития компании пока не появилось. На этом фоне мы считаем текущий момент удачным для фиксации длинных позиций", - пишет эксперт.

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