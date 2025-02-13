Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в диапазоне 3200-3400п в четверг - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в диапазоне 3200-3400 пунктов в четверг, прогнозирует управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Долгожданный геополитический оптимизм после телефонного разговора президентов России и США привел к росту рынка широким "фронтом". В четверг мы считаем, что оптимизм распространится и на основную сессию. Возможное и серьезное улучшение на внешнем контуре играет в плюс и может способствовать уходу индекса Мосбиржи в диапазон 3200-3400 пунктов, - пишет эксперт в обзоре. - Но повышенной волатильности не избежать, кроме того, в пятницу еще в фокусе заседание ЦБ РФ по ключевой ставке. Ждем продолжения ралли в "фишках" (очевидных бенефициаров смягчения геополитического напряжения) и догоняющего роста "отстающих" бумаг".

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