"Т-Инвестиции" не рекомендуют покупать акции РусГидро

"Т-Инвестиции" с осторожностью смотрят на акции "РусГидро" и в настоящее время не рекомендуют их к покупке, сообщается в материале аналитиков брокера.

"Бумаги не выглядят дешево по мультипликаторам. Риски отсутствия дивидендов в среднесрочной перспективе оправданы. Из-за обширной капитальной программы денежный поток "РусГидро" в последние три года находится в отрицательной зоне, а долговая нагрузка вышла за пределы комфортных уровней", - указывают эксперты.

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