Индексы Dow Jones и S&P 500 снизились по итогам торгов в среду, Nasdaq прибавил несколько пунктов. Фондовые индексы Азии растут в четверг, Гонконг прибавляет 2,2%. Цены на нефть снижаются в четверг утром, Brent торгуется у $74,4 за баррель.

Негативное влияние на настроения инвесторов оказали данные об ускорении инфляции в стране.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в январе увеличились на 3% относительно того же месяца прошлого года, ускорившись с 2,9% в декабре. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые ожидали сохранения инфляции на прежнем уровне, по данным Trading Economics.

Данный фактор, как и заявления главы американского ЦБ Джерома Пауэлла, усилил ожидания, что Федеральная резервная система будет сохранять процентные ставки на высоком уровне более продолжительное время.

Пауэлл в среду вновь отметил, что Федрезерв не видит необходимости спешить с дальнейшим снижением базовой процентной ставки. "Мы добились большого прогресса" в борьбе с инфляцией, "но мы еще не достигли" цели, сказал он, выступая в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США.

Котировки акций Lyft Inc. (SPB: LYFT) упали на 7,9%. Сервис заказа такси завершил прошедший квартал с чистой прибылью, увеличив выручку на 27%. Однако показатели выручки и совокупных заказов в приложении, а также прогноз компании на текущий период разочаровали инвесторов.

Бумаги Biogen Inc. (SPB: BIIB) снизились на 4,3%. Биотехнологическая компания в октябре-декабре увеличила чистую прибыль и выручку - на 3%, но дала слабый прогноз на 2025 год.

Акции Kraft Heinz Co. (SPB: KHC) подешевели на 3,3%. Один из крупнейших в мире производителей продуктов питания в четвертом квартале снизил выручку сильнее ожиданий экспертов, а также дал слабый прогноз скорректированной прибыли на 2025 год.

Стоимость Johnson & Johnson (SPB: JNJ) опустилась на 0,6%. По данным СМИ, производитель товаров для здоровья намерен продать подразделение Cerenovus, фокусирующееся на решениях для лечения ишемического инсульта. Как сообщают источники, J&J рассчитывает на оценку Cerenovus в $1-1,5 млрд.

Кроме того, котировки акций Caterpillar (SPB: CAT) уменьшились на 2,8%, Home Depot Inc. (SPB: HD) - на 2,2%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) и Chevron Corp. (SPB: CVX) - на 1,6%, Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 1,25%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 0,9%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 0,6%.

В то же время цена акций CVS Health Corp. (SPB: CVS) взлетела на 15%. Выручка и скорректированная прибыль компании, владеющей сетью аптек и страховщиком Aetna, превзошли ожидания рынка.

Стоимость бумаг DoorDash поднялась на 4%. Сервис доставки еды получил чистую прибыль и существенно увеличил выручку в октябре-декабре, а также дал сильный прогноз на этот квартал.

Акции чипмейкера NXP Semiconductors подорожали на 4,2% (до $219,79) после того, как аналитики Morgan Stanley улучшили рекомендацию для них до "выше рынка" с "на уровне рынка", а также подняли прогнозную котировку до $257.

Цена акций Intel Corp. (SPB: INTC) подскочила на 7,2%. В результате подъем за последние три дня достиг 16,4%, что является максимальным приростом за такой период с октября 2002 года, по данным Dow Jones Market Data.

Также выросли котировки бумаг Boeing Co. (SPB: BA) - на 3,2%, Tesla (SPB: TSLA) - на 2,4%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 1,8%.

Dow Jones Industrial Average в среду уменьшился на 225,09 пункта (на 0,5%) и составил 44368,56 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 по итогам торгов снизилось на 16,53 пункта (на 0,27%) - до 6051,97 пункта.

В то же время индекс Nasdaq Composite поднялся на 6,09 пункта (на 0,03%) и завершил сессию на отметке 19649,95 пункта.

Азиатские рынки акций растут в четверг, инвесторы оценивают японские статданные и другие новости.

Китайский Shanghai Composite прибавляет 0,1%, гонконгский Hang Seng - 2,2%.

Список лидеров роста в составе Hang Seng возглавляют бумаги Kuaishou Technology, дорожающие на 11,6%.

Рыночная стоимость Alibaba (SPB: BABA) Health увеличивается на 10,7%, AIA Group - на 7,3%, Meituan (SPB: 3690) - на 5,5%.

Цена акций Baidu Inc. (SPB: BIDU) подскочила на 9,8% после сообщений СМИ о планах компании выпустить ИИ-модель нового поколения во втором полугодии и переговорах с властями ОАЭ о развертывании в стране службы роботакси.

BYD Electronic (International) Co. Ltd. теряет 4,8% капитализации, Lenovo - 3%, China Hongqiao Group - 2,7%, New Oriental Education & Technology Group и WuXi AppTec - 1,5%.

Японский Nikkei 225 увеличивается на 1,4%.

Цены производителей в Японии в январе выросли на максимальные с мая 2023 года 4,2% в годовом выражении после подъема на пересмотренные вверх 3,9% месяцем ранее, сообщил Банк Японии. Аналитики в среднем ожидали роста на 4%, по данным Trading Economics. Производственная инфляция наблюдается в стране уже 47 месяцев подряд.

Существеннее всех в составе Nikkei 225 прибавляют в цене Trend Micro (+16,1%).

Рыночная стоимость M3 повышается на 9%, Toray Industries - на 8,3%, Kajima Corp. - на 7,6%, Shizuoka Financial Group - на 7,4%.

Цена акций JGC Holdings снижается на 14,3%, Nitori Holdings - на 8,3%, Recruit Holdings - на 4,6%, Furukawa Electric - на 4%.

SoftBank сокращает капитализацию на 3,8%. Как стало известно накануне, компания неожиданно завершила минувший финквартал с чистым убытком.

Значение южнокорейского индекса Kospi поднимается на 1,1%.

Стоимость акций Korean Air Lines увеличивается на 0,2%, Samsung Electronics - на 0,4%, Posco - на 5,9%, Hyundai Motor - на 5,3%.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,1%.

Капитализация BHP увеличилась на 2,1%, Rio Tinto - на 1,1%.

Цены на нефть снижаются в четверг на новостях о телефонном разговоре президентов РФ и США, в ходе которого обсуждался конфликт на Украине и возможность начала переговорного процесса по его завершению.

Дональд Трамп сообщил в социальной сети Truth Social, что провел длинную и очень продуктивную беседу с российским коллегой. По словам президента США, он договорился с Владимиром Путиным начать переговорный процесс для завершения конфликта на Украине.

Урегулирование может повлечь за собой отмену санкций против России, которая является одним из крупнейших производителей нефти в мире. Оптимизм по поводу снижения рисков для поставок после новостей о возможных переговорах оказывает давление на котировки, отмечается в аналитической записке ANZ.

"Признаки сокращения предложения способствовали росту цен на нефть в последние недели, - пишут аналитики банка. - Санкции США в отношении российских нефтяных компаний и судов усугубили ситуацию".

Рынки продолжают следить за ситуацией в международной торговле и новыми заявлениями Трампа по поводу пошлин.

Тот сообщил накануне, что уже в среду вечером введет ответные меры против всех стран, которые взимают пошлины с американского импорта, что повышает опасения относительно расширения глобальной торговой войны и угрожает ускорить инфляцию в США.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 4,07 млн баррелей - до 427,86 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики. Товарные резервы бензина снизились на 3,04 млн баррелей и составили 248,05 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 135 тыс. баррелей, до 118,62 млн баррелей.

Эксперты ожидали роста резервов нефти на 2,31 млн баррелей, бензина - на 1,21 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 2,25 млн баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились на 872 тыс. баррелей после сокращения на 34 тыс. баррелей неделей ранее.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 7:57 мск в четверг составляет $74,42 за баррель, что на $0,76 (1,01%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подешевели на $1,82, до $75,18 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на $0,74 (1,04%), до $70,63 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на $1,95, до $71,37 за баррель.