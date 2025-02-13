Цены рублевых корпбондов в четверг могут подрасти, отыгрывая новости о телефонном разговоре Путина и Трампа

Москва. 13 февраля. Котировки рублевых корпоративных облигаций в четверг могут заметено подрасти в ожидании снижения геополитических рисков после состоявшегося накануне телефонного разговора президентов России и США; участники рынка также находятся в ожидании объявления в пятницу итогов февральского заседания Банка России, на котором, как прогнозирует большинство аналитиков, ключевая ставка будет сохранена на уровне 21% годовых, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели длительный телефонный разговор, обсудив конфликт на Украине и возможность начала переговорного процесса по его завершению. "Президент Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами. Президент Путин, со своей стороны, упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с Трампом, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров", - сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Как отметил пресс-секретарь, Путин и Трамп согласились, что наступило время для совместной работы двух стран. "Президент России также поддержал один из основных тезисов главы американского государства, что наступило время, чтобы наши страны работали вместе", - сказал он.

В свою очередь Трамп сообщил в социальной сети Truth Social, что договорился с Путиным начать переговорный процесс для завершения конфликта на Украине. "Мы согласились, что наши команды должны немедленно начать переговоры, и мы начнем со звонка президенту Украины Зеленскому, чтобы проинформировать его об этой беседе. Этим я займусь прямо сейчас", - написал Трамп.

По словам Трампа, оба лидера согласились, что хотят положить конец "миллионам смертей" в украинском конфликте. Также они согласились тесно работать по этому вопросу, в частности, "посещать страны друг друга". Американский президент сообщил, что поручил госсекретарю Марко Рубио, директору ЦРУ Джону Рэтклиффу, советнику по нацбезопасности Майку Уолтцу и спецпосланнику Стиву Уиткоффу заняться переговорным процессом. "Я чувствую, что переговоры будут успешными", - подчеркнул Трамп.

Американские фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 снизились по итогам торгов в среду, в то время как Nasdaq прибавил всего несколько пунктов. Негативное влияние на настроения инвесторов оказали данные об ускорении инфляции в стране. Потребительские цены (индекс CPI) в США в январе увеличились на 3% относительно того же месяца прошлого года, ускорившись с 2,9% в декабре. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые ожидали сохранения инфляции на прежнем уровне.

Данный фактор, как и заявления главы американского ЦБ Джерома Пауэлла, усилил ожидания, что Федеральная резервная система будет сохранять процентные ставки на высоком уровне более продолжительное время. Пауэлл в среду вновь отметил, что Федрезерв не видит необходимости спешить с дальнейшим снижением базовой процентной ставки. "Мы добились большого прогресса" в борьбе с инфляцией, "но мы еще не достигли" цели, сказал он, выступая в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США.

Вместе с тем азиатские рынки акций растут в четверг, инвесторы оценивают японские статданные и другие новости. Китайский Shanghai Composite прибавляет 0,1%, гонконгский Hang Seng - 2,2%. Японский Nikkei 225 увеличивается на 1,4%. Значение южнокорейского индекса Kospi поднимается на 1,1%. Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,1%.

В свою очередь цены на нефть снижаются в четверг на новостях о телефонном разговоре президентов РФ и США, в ходе которого обсуждался конфликт на Украине и возможность начала переговорного процесса по его завершению. Урегулирование может повлечь за собой отмену санкций против России, которая является одним из крупнейших производителей нефти в мире. Оптимизм по поводу снижения рисков для поставок после новостей о возможных переговорах оказывает давление на нефтяные котировки.

Рынки также продолжают следить за ситуацией в международной торговле и новыми заявлениями Трампа по поводу пошлин. Тот сообщил накануне, что уже в среду вечером введет ответные меры против всех стран, которые взимают пошлины с американского импорта, что повышает опасения относительно расширения глобальной торговой войны и угрожает ускорить инфляцию в США.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 4,07 млн баррелей - до 427,86 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики. Товарные резервы бензина снизились на 3,04 млн баррелей и составили 248,05 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 135 тыс. баррелей, до 118,62 млн баррелей. Эксперты ожидали роста резервов нефти на 2,31 млн баррелей, бензина - на 1,21 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 2,25 млн баррелей. Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились на 872 тыс. баррелей после сокращения на 34 тыс. баррелей неделей ранее.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск в четверг составила $74,57 за баррель, что на 0,81% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подешевели на $1,82, до $75,18 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи снизились в цене к этому времени на 0,83% - до $70,78 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на $1,95, до $71,37 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду выросла в 1,2 раза относительно предыдущего торгового дня и осталась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 26,905 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 9,059 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 12 февраля вырос всего на 0,06% и составил 107,73 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,08%, поднявшись до 992,7 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "АФК Система-1P-21" (+1,67%), "Ростелеком-001P-03R" (MOEX: RTKM) (+0,8%) и "АФК Система-1Р-24" (+0,46%), а в лидерах снижения - облигации "Почта России БО-002P-01" (-0,63%), "Газпромбанк-001Р-18Р" (-0,58%) и "Газпромбанк-001Р-17Р" (-0,51%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Промсвязьбанк" зафиксировало объем размещения годовых облигаций серии 003P-11 в размере 8 млрд рублей. Ставка 1-4-го квартальных купонов по итогам маркетинга была установлена на уровне 22,3% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 11 февраля. Техразмещение запланировано на 14 февраля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам без прохождения тестирования.

ООО "Органик парк" в конце февраля планирует провести сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии БО-П01 объемом 300 млн рублей. Купоны фиксированные, ежемесячные, ориентир ставки 1-го купона - не выше 30% годовых, что соответствует доходности к сall-опциону через 2 года (в дату окончания 24-го купонного периода) на уровне не выше 34,49% годовых. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6. Эмиссия будет размещена в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом 20 млрд рублей, зарегистрированной Мосбиржей 4 декабря 2024 года. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

Технический дефолт "Росгеологии" при выплате 14-го купона облигаций с плавающими купонами серии 001Р-02 на сумму 115,92 млн рублей стал фактическим. Дата выплаты купона приходилась на 24 января, следующий, 15-й, купон компании предстоит выплатить 24 февраля. Таким образом, владельцы облигаций "Росгеологии" серии 001Р-02 получили право требовать досрочного погашения бондов в связи с дефолтом по выплате купона. Трехлетний выпуск биржевых облигаций на 6 млрд рублей был размещен в декабре 2023 года (с погашением в ноябре 2026 года). Купоны по займу переменные и ежемесячные, рассчитываются как среднее значение ключевой ставки ЦБ плюс премия 2,5% годовых. Ставка 14-15-го купонов составляет 23,5% годовых. Не считая выпуска классических облигаций, находящегося в дефолте, данный флоатер - последний выпуск облигаций компании в обращении.