"Финам" подтверждает прогнозную цену акций McDonald''s на уровне $301

"Финам" подтверждает прогнозную стоимость акций McDonald''s Corp. на уровне $301 за штуку после рассмотрения финансового отчета за четвертый квартал 2024 года, рейтинг - "держать", говорится в материале аналитика Игната Иванова.

Целевая цена получена при помощи усредненной оценки по собственным историческим мультипликаторам и форвардным мультипликаторам по аналогам (P/E NTM и EV/EBITDA NTM), отмечает эксперт.

"Эмитент ежеквартально выплачивает дивиденды. На горизонте двенадцати месяцев мы ожидаем выплаты $7,1 на акцию с доходностью 2,3%. Потенциальная доходность нереализованной программы buyback составляет 1,6%", - обращает внимание Иванов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.