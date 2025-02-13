Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- ВВП Великобритании в 4К24;

- ВВП, промышленное производство, торговый баланс Великобритании в декабре;

- окончательный индекс потребительских цен Германии в январе;

- ежемесячный отчет МЭА по рынку нефти;

- экономические прогнозы и промышленное производство ЕС;

- индекс цен производителей США в январе;

- квартальные результаты Applied Materials, Moody''''s, Airbnb Inc. и Barclays;

- финансовые результаты "ФосАгро" за 4К24 по МСФО.

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