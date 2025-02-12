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12 февраля 2025 года 19:55

Рубль в среду уверенно вырос в паре с юанем в ожидании пятничного заседания ЦБ по ключевой ставке

Москва. 12 февраля. Юань упал на Московской бирже по итогам торгов в среду. Рубль уверенно вырос в ожидании заседания Банка России по ключевой ставке, а также в надежде на снижение геополитических рисков и скорое урегулирование российско-украинского конфликта.

Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 12,66 руб., что на 25,5 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом ранее в ходе торгов юань снижался до 12,654 руб. впервые с 11 сентября 2024 года.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 13 февраля на 1,7539 рубля, до 94,0485 руб./$1, и уменьшил курс евро на 1,1834 рубля, до 98,0119 руб./EUR1.

"В среду рубль заметно укрепился в паре с юанем, вновь обновил максимальные отметки с середины прошлого сентября. Участники торгов находятся в ожидании заседания Банка России по ключевой ставке и надеются, что с учетом признаков замедления инфляции регулятор вновь откажется от ее повышения, что, в свою очередь, приведет к увеличению спроса на риск и расширению ликвидности. Кроме того, игроки рассчитывают на переговоры между Россией и США относительно российско-украинского конфликта и его завершение в обозримом будущем", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков.

"Рубль в начале торгов ускорил укрепление к юаню, который впервые с сентября 2024 г. приближался к 12,65 руб. Затем китайская валюта отыграла к российской более половины серьезных дневных потерь. Однако это движение пока не выходит за рамки даже умеренной коррекции последней волны снижения пары CNY/RUB. Предложение иностранной валюты по-прежнему превышает спрос, что может объясняться несколькими причинами. Вероятно, продолжается конвертация валютной части свободных денежных средств в рубли компаниями, подпавшими под недавние санкции США против нефтегазового сектора РФ. Кроме того, высокая рублевая доходность вместе с отрицательными внутренними ставками займов в юанях стимулирует их продажу с целью вложения в долговые инструменты в рамках стратегии carry trade", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

В пятницу, 14 февраля, состоится заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. Также ЦБ опубликует среднесрочный макроэкономический прогноз. По итогам пройдет пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.

Текущий цикл повышения ключевой ставки Банка России, скорее всего, завершен, говорится в материале аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Юрия Кравченко.

Главным событием для внутреннего рынка на текущей неделе станет первое в году заседание ЦБ РФ по ключевой ставке, которое пройдет 14 февраля, отмечает эксперт.

"На текущий момент мы предполагаем, что цикл ужесточения процентной политики ЦБ завершен. Если не будет потрясений геополитического характера, регулятор больше не повысит ставку. Тенденция к замедлению инфляции все еще неустойчива, инфляционные ожидания остаются повышенными, а бюджетные проинфляционные риски - высокими. Однако процесс замедления кредитования под давлением ужесточения ДКП запустился. В том числе это видно и в корпоративном секторе, - пишет Кравченко в обзоре. - Полагаем, что в этой ситуации ЦБ необходимо сохранить паузу, а свою жесткость продемонстрировать не дальнейшим повышением ставки (для рынка и кредитования вряд ли уже будет серьезная разница между уровнем 21% и, например, 23%), а сохранением сигнала на длительное поддержание текущих высоких ставок. В этих условиях, как минимум, к середине года признаки замедления инфляции станут все более отчетливыми".

Ключевая ставка Банка России, скорее всего, останется на уровне 21% годовых по итогам заседания 14 февраля 2025 года, а риторика регулятора сохранится жесткой, считают аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Илья Федоров и Кирилл Кононов.

Решение будет принято на фоне замедления кредитования, слабого роста экономики и разворота на рынке труда, отмечают эксперты.

"В базовом сценарии ожидаем, что цикл снижения ставки начнется в июне и достигнет 16% на конец текущего года и 19,5% в среднем за год. Консенсус предполагает более жесткую денежно-кредитную политику со средней ставкой 20,5%", - пишут Федоров и Кононов в материале инвесткомпании.

Цены на нефть продолжают снижаться вечером в среду после публикации официальных данных о запасах в США.

Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 мск подешевели на 1,66% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов, до $75,72 за баррель. Фьючерсы на сорт WTI на март на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 1,75%, до $72,04 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 4,07 млн баррелей - до 427,86 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Товарные запасы бензина снизились на 3,04 млн баррелей и составили 248,05 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 135 тыс. баррелей, до 118,62 млн баррелей.

Эксперты ожидали роста запасов нефти на 2,31 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 1,21 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 2,25 млн баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились на 872 тыс. баррелей после спада на 34 тыс. баррелей неделей ранее.

Между тем ОПЕК сохранила прогноз темпов роста спроса на нефть в 2025 году на 1,45 млн баррелей в сутки (б/с), на 2026 год - на 1,43 млн б/с, говорится в опубликованном в среду ежемесячном отчете организации. Оценка спроса на нефть в 2024 году сохранена на уровне 103,75 млн б/с, на 2025-й - на уровне 105,2 млн б/с, на 2026-й - на уровне 106,63 млн б/с.

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 11 февраля выросла на 71 базисный пункт - до 20,43% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц повысилась на 2 базисных пункта, до 21,87% годовых, версия RUONIA на три месяца осталась на прежнем уровне - 21,34% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев прибавила также 2 базисных пункта относительно предыдущего торгового дня и в среду составила 20,76% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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