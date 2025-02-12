Рынок акций РФ в среду замедлил подъем в ожидании статданных по инфляции, лидировал Газпром

Москва. 12 февраля. Рынок акций РФ в среду продолжил подъем в ожидании новостей относительно урегулирования конфликта вокруг Украины, однако темпы роста замедлились из-за выборочной фиксации прибыли игроками на фоне подешевевшей нефти (фьючерс на Brent просел к $76 за баррель) и в ожидании свежих данных Росстата по инфляции в преддверии решения ЦБ РФ по ключевой ставке в пятницу. Индекс МосБиржи днем поднимался к 3060 пунктам, а к закрытию сессии на фоне укрепления рубля скорректировался в район 3025 пунктов; лидировали в росте обновившие максимум с прошлого мая акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+3%).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 3025,63 пункта (+0,25%, максимум сессии - 3059,35 пункта), индекс РТС на укреплении рубля подскочил до 1013,46 пункта (+2,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже продемонстрировали смешанную динамику в пределах 4,1%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 13 февраля, составил 94,0485 руб. (-1,75 рубля).

Подорожали также акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,2% и +0,3% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,1%).

Чистая прибыль "НОВАТЭКа" в 2024 году составила 493,5 млрд рублей, что на 6,6% выше, чем годом ранее; нормализованная прибыль, относящаяся к акционерам, без учета эффекта от курсовых разниц составила 553,4 млрд руб., что на 4,6% выше показателя 2023 года, сообщила компания.

Таким образом, по итогам второго полугодия чистая прибыль "НОВАТЭКа" составила 151,8 млрд рублей. Рынок ожидал 192 млрд рублей.

Нормализованная EBITDA с учетом доли в EBITDA совместных предприятий в 2024 году составила 1 трлн 8 млрд руб., увеличившись на 13,2% по сравнению с 2023 годом. Таким образом, по итогам второго полугодия показатель составил почти 527 млрд рублей; рынок ожидал 501 млрд рублей.

Подешевели акции ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (-4,1%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-3,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,9%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-1,3%), бумаги "Т-Технологии" (MOEX: T) (-1,2%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-1,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,1%).

Как отмечает главный аналитик по финансовым рынкам ИК "Вектор Капитал" Алексей Головинов, сейчас рынок ожидает, что ставка ЦБ РФ в пятницу останется неизменной. Если все пойдет согласно ожиданиям инвесторов, акции могут скорректироваться вниз по старому рыночному правилу: "покупай на слухах, продавай на фактах". Часть участников торгов просто решит зафиксировать прибыль после роста рынка.

Однако просадка, скорее всего, будет недолгой. Важно то, что уже в ближайшее время возможен активный отток средств из фондов денежного рынка. Сейчас пока наблюдается лишь небольшое снижение AUM (стоимость активов) данных фондов, что вместе с предстоящими переговорами США и России по Украине должно способствовать дальнейшему росту индекса МосБиржи, считает аналитик.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, индекс МосБиржи в среду обновил максимум с начала года, подобравшись к 3060 пунктам, после чего скорректировался. Спросом пользовались основные "голубые фишки", в том числе тяжеловесные акции "Газпрома", обновившие максимум с мая прошлого года. Рынок рос несмотря на резкое укрепление рубля и спад сырьевых котировок - зреет надежда на скорое начало "геополитического потепления".

Китайские индексы в среду выросли на волне оптимизма по поводу местного технологического сектора. А вот на европейских и американских площадках настроения были противоположными. Потребительские цены в США в январе выросли на 3%, что превысило прогнозные 2,9%. Это может укрепить мнение ФРС о том, что спешить с дальнейшим снижением ставок нет необходимости. Индекс доллара после выхода статистики взлетел выше 108 пунктов, снижение нефтяных котировок на этом фоне усилилось.

В четверг ЕЦБ обнародует экономический бюллетень. Картину январской инфляции в США дополнит индекс цен производителей. Международное энергетическое агентство (МЭА) представит ежемесячный отчет. На российском рынке совет директоров "Фосагро" рассмотрит финансовые результаты за 2024 год и перспективы на 2025 год. Российский рынок может отыгрывать свежие недельные данные Росстата по динамике потребительских цен. Прогноз по индексу МосБиржи на 13 февраля - 2955-3075 пунктов, считает Шепелев.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Гордей Смирнов, российский рынок акций в среду продолжил рост. По информации The New York Times, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф подключился к работе над урегулированием украинского конфликта. Накануне также появились сообщения о прибытии в Москву самолета, связанного с Уиткоффом, а вечером стало известно, что Россия и США договорились об освобождении ранее осужденного американца Марка Фогеля. На этом фоне президент США Дональд Трамп выразил надежду, что между Москвой и Вашингтоном сложатся отношения, которые позволят завершить украинский конфликт, отметил Смирнов.

Инвесторы также ждут пятничного заседания Банка России. Консенсус-прогноз аналитиков предполагает сохранение ключевой ставки на текущем уровне 21% годовых. Данные по потребительской инфляции за последнюю неделю регулятор может учесть при своем решении по дальнейшей ДКП.

Индекс МосБиржи протестировал уровень сопротивления на отметке 3056 пунктов, после чего немного сдал назад. Индекс близок к уровню перекупленности, согласно индикатору RSI, поэтому в ближайшее время возможна коррекция до уровня поддержки на отметке 3000 пунктов, считает представитель "Финама".

По словам руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, если свежие данные Росстата по инфляции вновь покажут замедление роста цен, инвесторы встретят это с позитивом, поскольку именно на эти данные в пятницу будут опираться директоры ЦБ РФ при принятии решения по ключевой ставке. Даже нейтральная риторика регулятора может привести к усилению восходящего движения, полагает эксперт.

В то же время представитель "Алор брокер" не рекомендует в ближайшее время делать ставку на политику - процесс урегулирования украинской проблемы будет небыстрым, и периодически на рынке будут появляться как позитивные, так и негативные "вбросы" информации.

В Азии в среду преобладала позитивная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 подрос на 0,4%, австралийский ASX Australia - на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 0,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,9%, гонконгский Hang Seng прибавил 2,6%), подросла Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX прибавили 0,1-0,5%), но проседают США (индексы к 18:50 МСК снизились на 0,4-0,6%) после выхода в США статистики по инфляции.

Накануне глава ФРС Джером Пауэлл заявил в ходе выступления в банковском комитете Сената, что Федрезерв не видит необходимости спешить с дальнейшим снижением базовой процентной ставки. Он добавил, что экономика США остается сильной, а рынок труда, который был перегретым, немного "остыл" и является устойчивым. Он добавил, что инфляция приблизилась к цели ФРС в 2%, но остается несколько повышенной.

"Поскольку денежно-кредитная политика в данный момент является существенно менее ограничительной, чем она была, и экономика США остается сильной, нам не нужно спешить с корректировкой нашего подхода", - сказал Пауэлл.

В среду Пауэлл выступит в комитете по финансовым услугам Палаты представителей.

Тем временем в среду вышли свежие данные Минтруда США по инфляции: потребительские цены (индекс CPI) в январе увеличились на 3% в годовом выражении. Таким образом, темпы подъема выросли по сравнению с декабрьскими 2,9%. Средний прогноз аналитиков для январской инфляции также составлял 2,9%, по данным Bloomberg.

На нефтяном рынке в среду цены корректируются вниз на статистике о запасах сырья в США.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в среду составила $76,0 за баррель (-1,3% и +1,5% во вторник), мартовская цена фьючерса на WTI - $72,26 за баррель (-1,4% и +1,4% во вторник).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 4,07 млн баррелей, запасы бензина снизились на 3,04 млн баррелей, резервы дистиллятов увеличились на 135 тыс. баррелей.

Эксперты ожидали роста запасов нефти на 2,31 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 1,21 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 2,25 млн баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились на 872 тыс. баррелей после спада на 34 тыс. баррелей неделей ранее.

Между тем ОПЕК сохранила прогноз темпов роста спроса на нефть в 2025 году на 1,45 млн баррелей в сутки (б/с), на 2026 год - на 1,43 млн б/с, говорится в опубликованном в среду ежемесячном отчете организации.

Оценка спроса на нефть в 2024 году сохранена на уровне 103,75 млн б/с, на 2025-й - на уровне 105,2 млн б/с, на 2026-й - на уровне 106,63 млн б/с.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (+15,9%), ПАО "МГТС" (MOEX: MGTS) (+13,2% и +4,3% "префы"), ПАО "ТНС энерго Ярославль" (MOEX: YRSB) (+4,2% и +4,2% "префы"), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+3,7%), ПАО "ТНС Энерго" (MOEX: TNSE) (+3,6%), "Магаданэнерго" (MOEX: MAGE) (+2,9%), расписки Fix Price (MOEX: FIXP) (+2,9%).

Подешевели "префы" ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (-4,7%), акции ПАО "Диасофт" (MOEX: DIAS) (-3,5%), "Саратовэнерго" (MOEX: SARE) (-3,3%), "Сахалинэнерго" (MOEX: SLEN) (-2,8%), МКПАО "Лента" (MOEX: LENT) (-2,7%), ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (MOEX: TUZA) (-2,3%), ПАО "Артген" (MOEX: ABIO) (-2,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 128,16 млрд рублей (из них 18,54 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 15,21 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 10,73 млрд рублей на акции "Т-Технологии").