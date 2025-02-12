Цены евробондов РФ в среду продемонстрировали боковую динамику, несмотря на снижение UST

Москва. 12 февраля. Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на умеренное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries), произошедшее после публикации в США данных о росте темпов инфляции в январе. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ немного сузились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 70,05% от номинала (их доходность не изменилась, составив 9,21% годовых). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году также не продемонстрировал ярко выраженной динамики - его котировки остались на уровне 30,94% от номинала (доходность - 16,99% годовых). Облигации с погашением в 2042 году снизились в цене всего на 1 базисный пункт - до 65,89% от номинала (их доходность не изменилась, составив 9,64% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 11 базисных пунктов).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подорожали за день на 1 базисный пункт, до 71,57% от номинала (их доходность увеличилась на 7 базисных пунктов - до 32,25% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году снизились в цене на 1 базисный пункт - до 68,23% от номинала (доходность выросла на 3 базисных пункта, составив 21,3% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году не изменились в цене, которая сохранилась вблизи отметки 66,71% от номинала (их доходность увеличилась на 1 базисный пункт, до 15,49% годовых). В свою очередь стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году также осталась на уровне предыдущего дня - 66,85% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 12 февраля была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки американских гособлигаций в середине недели демонстрируют умеренное снижение, негативно отреагировав на публикацию в США данных о росте темпов инфляции в стране в начале 2025 года.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в январе увеличились на максимальные с июня 2024 года 3% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда страны. Таким образом, темпы подъема выросли по сравнению с декабрьскими 2,9%. Средний прогноз аналитиков для январской инфляции также составлял 2,9%. Ускорение роста цен происходит уже четвертый месяц подряд. Индекс CPI в январе увеличился на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Эксперты ожидали снижения темпов роста до 0,3% с декабрьских 0,4%.

Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в прошлом месяце выросли на 0,4% относительно декабря и на 3,3% в годовом выражении. Аналитики в среднем ожидали повышения на 0,3% и 3,1% соответственно. В декабре подъем составлял 0,2% м/м и 3,2% г/г.

Федеральная резервная система (ФРС) внимательно следит за данными о темпах роста потребительских цен в стране, которые являются одним из ключевых факторов при принятии решений относительно денежно-кредитной политики. Целевой уровень инфляции американского ЦБ составляет 2%. Следующее заседание ФРС состоится 18-19 марта.