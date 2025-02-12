12 февраля 2025 года 18:52
Цены евробондов РФ в среду продемонстрировали боковую динамику, несмотря на снижение UST
Москва. 12 февраля. Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на умеренное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries), произошедшее после публикации в США данных о росте темпов инфляции в январе. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ немного сузились.
Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 70,05% от номинала (их доходность не изменилась, составив 9,21% годовых). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году также не продемонстрировал ярко выраженной динамики - его котировки остались на уровне 30,94% от номинала (доходность - 16,99% годовых). Облигации с погашением в 2042 году снизились в цене всего на 1 базисный пункт - до 65,89% от номинала (их доходность не изменилась, составив 9,64% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 11 базисных пунктов).
Евробонды РФ с погашением в 2026 году подорожали за день на 1 базисный пункт, до 71,57% от номинала (их доходность увеличилась на 7 базисных пунктов - до 32,25% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году снизились в цене на 1 базисный пункт - до 68,23% от номинала (доходность выросла на 3 базисных пункта, составив 21,3% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году не изменились в цене, которая сохранилась вблизи отметки 66,71% от номинала (их доходность увеличилась на 1 базисный пункт, до 15,49% годовых). В свою очередь стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году также осталась на уровне предыдущего дня - 66,85% от номинала.
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 12 февраля была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки американских гособлигаций в середине недели демонстрируют умеренное снижение, негативно отреагировав на публикацию в США данных о росте темпов инфляции в стране в начале 2025 года.
Потребительские цены (индекс CPI) в США в январе увеличились на максимальные с июня 2024 года 3% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда страны. Таким образом, темпы подъема выросли по сравнению с декабрьскими 2,9%. Средний прогноз аналитиков для январской инфляции также составлял 2,9%. Ускорение роста цен происходит уже четвертый месяц подряд. Индекс CPI в январе увеличился на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Эксперты ожидали снижения темпов роста до 0,3% с декабрьских 0,4%.
Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в прошлом месяце выросли на 0,4% относительно декабря и на 3,3% в годовом выражении. Аналитики в среднем ожидали повышения на 0,3% и 3,1% соответственно. В декабре подъем составлял 0,2% м/м и 3,2% г/г.
Федеральная резервная система (ФРС) внимательно следит за данными о темпах роста потребительских цен в стране, которые являются одним из ключевых факторов при принятии решений относительно денежно-кредитной политики. Целевой уровень инфляции американского ЦБ составляет 2%. Следующее заседание ФРС состоится 18-19 марта.
Опубликовано: /Финмаркет/
.
13 февраля 2025 года 10:15
"Финам" понизил рейтинг акций "НОВАТЭКа" с "покупать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне 1169,7 рубля за штуку, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана.
"Финансовые результаты компании за второе полугодие 2024 года оказались немного выше наших и рыночных... читать дальше
.
13 февраля 2025 года 09:59
Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в диапазоне 3200-3400 пунктов в четверг, прогнозирует управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.
"Долгожданный геополитический оптимизм после телефонного разговора президентов России и США... читать дальше
.
13 февраля 2025 года 09:44
"Т-Инвестиции" с осторожностью смотрят на акции "РусГидро" и в настоящее время не рекомендуют их к покупке, сообщается в материале аналитиков брокера.
"Бумаги не выглядят дешево по мультипликаторам. Риски отсутствия дивидендов в среднесрочной перспективе оправданы. Из-за обширной капитальной... читать дальше
.
13 февраля 2025 года 09:33
Москва. 13 февраля. Котировки рублевых корпоративных облигаций в четверг могут заметено подрасти в ожидании снижения геополитических рисков после состоявшегося накануне телефонного разговора президентов России и США; участники рынка также находятся в ожидании объявления в пятницу итогов февральского заседания Банка России, на котором, как прогнозирует большинство аналитиков, ключевая ставка будет сохранена на уровне 21% годовых, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
.
13 февраля 2025 года 09:28
"Финам" подтверждает прогнозную стоимость акций McDonald''s Corp. на уровне $301 за штуку после рассмотрения финансового отчета за четвертый квартал 2024 года, рейтинг - "держать", говорится в материале аналитика Игната Иванова.
Целевая цена получена при помощи усредненной оценки по собственным... читать дальше
.
13 февраля 2025 года 09:11
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:
- ВВП Великобритании в 4К24;
- ВВП, промышленное производство, торговый баланс Великобритании в декабре;
- окончательный индекс потребительских цен Германии в... читать дальше
.
13 февраля 2025 года 09:10
Индексы Dow Jones и S&P 500 снизились по итогам торгов в среду, Nasdaq прибавил несколько пунктов. Фондовые индексы Азии растут в четверг, Гонконг прибавляет 2,2%. Цены на нефть снижаются в четверг утром, Brent торгуется у $74,4 за баррель. читать дальше
.
12 февраля 2025 года 19:55
Москва. 12 февраля. Юань упал на Московской бирже по итогам торгов в среду. Рубль уверенно вырос в ожидании заседания Банка России по ключевой ставке, а также в надежде на снижение геополитических рисков и скорое урегулирование российско-украинского конфликта. читать дальше
.
12 февраля 2025 года 19:35
Москва. 12 февраля. Рынок акций РФ в среду продолжил подъем в ожидании новостей относительно урегулирования конфликта вокруг Украины, однако темпы роста замедлились из-за выборочной фиксации прибыли игроками на фоне подешевевшей нефти (фьючерс на Brent просел к $76 за баррель) и в ожидании свежих данных Росстата по инфляции в преддверии решения ЦБ РФ по ключевой ставке в пятницу. Индекс МосБиржи днем поднимался к 3060 пунктам, а к закрытию сессии на фоне укрепления рубля скорректировался в район 3025 пунктов; лидировали в росте обновившие максимум с прошлого мая акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+3%). читать дальше
.
12 февраля 2025 года 19:08
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") закрыл торговую идею "Лонг в акциях "Газпрома" в связи с реализацией предполагаемых катализаторов роста, говорится в материале инвесткомпании.
"В ноябре мы выпустили идею "Лонг Газпром", которая за три месяца, по нашим расчетам, должна была принести 10%, - отмечают... читать дальше
.
12 февраля 2025 года 18:49
erCIB Investment Research внепланово обновил топ дивидендных российских акций, сообщается в материале инвестбанка. Аналитики исключили из подборки акции "ФосАгро".
Таким образом, в текущий состав списка вошли "Татнефть", банк "Санкт-Петербург", "ЛУКОЙЛ", "Транснефть", HeadHunter, Сбербанк.
В... читать дальше
.
12 февраля 2025 года 18:35
Вероятный торговый диапазон для рубля до конца недели - 12,7-13,2 за юань, 93-96 за евро и 93-96 за доллар США, считает аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
"В ходе торгов 12 февраля рубль демонстрирует активное укрепление, - подчеркивает эксперт. - В паре с юанем на Мосбирже он... читать дальше
.
12 февраля 2025 года 18:03
"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций Alphabet Inc. с прогнозной стоимостью $181,14 за штуку, что предполагает потенциал снижения 2,85% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Никиты Степанова.
Эмитент выпустил противоречивый отчет, где отразил стремительное увеличение... читать дальше
.
12 февраля 2025 года 17:43
Ключевая ставка Банка России, скорее всего, останется на уровне 21% годовых по итогам заседания 14 февраля 2025 года, а риторика регулятора сохранится жесткой, считают аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Илья Федоров и Кирилл Кононов.
Решение будет принято на фоне замедления кредитования,... читать дальше
.
12 февраля 2025 года 17:23
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Boston Scientific с прогнозной стоимостью на уровне $103,6 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал снижения 2,5%, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.
"Бумаги эмитента за последние двенадцать... читать дальше
.