"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций Alphabet Inc. с прогнозной стоимостью $181,14 за штуку, что предполагает потенциал снижения 2,85% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Никиты Степанова.

Эмитент выпустил противоречивый отчет, где отразил стремительное увеличение выручки от облачного направления - сильно выше конкурентов в лице Amazon.com Inc. и Microsoft Corp., но при этом рост оказался хуже ожиданий, констатирует эксперт.

"Это дает повод предположить, что выручка данного сегмента будет замедляться в дальнейшем. На таком фоне компания увеличивает капитальные затраты на искусственный интеллект, что подтверждает наш довод, что затраты на технологию будут экспоненциально расти с течением времени, - пишет Степанов в обзоре. - Все это может привести к тому, что вложенные в технологию средства не будут окупать себя годами, что не понравится инвесторам. Мы сохраняем нейтральный взгляд на компанию и не видим "апсайда" в ее акциях".

Alphabet Inc. - американская технологическая компания, управляет поисковым сервисом Google, видеосервисом YouTube и облачной платформой Google Cloud.

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