Рубль днем уверенно растет в паре с юанем в ожидании пятничного заседания Банка России по ключевой ставке

Москва. 12 февраля. Юань существенно дешевеет на Московской бирже в ходе дневных торгов в среду. Рубль уверенно растет в ожидании заседания Банка России по ключевой ставке, а также в надежде на снижение геополитических рисков и скорое урегулирование российско-украинского конфликта.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 12,7845 руб., что на 13,05 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом ранее в ходе торгов юань снижался до 12,654 руб. впервые с 11 сентября 2024 года.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск уменьшился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 1,16 рубля, до 95,81 руб./$1; контракт EURRUBF опустился на 1,14 рубля, до 99,28 руб./EUR1.

В пятницу, 14 февраля, состоится заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. Также ЦБ опубликует среднесрочный макроэкономический прогноз. По итогам пройдет пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.

Текущий цикл повышения ключевой ставки Банка России, скорее всего, завершен, говорится в материале аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Юрия Кравченко.

Главным событием для внутреннего рынка на текущей неделе станет первое в году заседание ЦБ РФ по ключевой ставке, которое пройдет 14 февраля, отмечает эксперт.

"На текущий момент мы предполагаем, что цикл ужесточения процентной политики ЦБ завершен. Если не будет потрясений геополитического характера, регулятор больше не повысит ставку. Тенденция к замедлению инфляции все еще неустойчива, инфляционные ожидания остаются повышенными, а бюджетные проинфляционные риски - высокими. Однако процесс замедления кредитования под давлением ужесточения ДКП запустился. В том числе это видно и в корпоративном секторе, - пишет Кравченко в обзоре. - Полагаем, что в этой ситуации ЦБ необходимо сохранить паузу, а свою жесткость продемонстрировать не дальнейшим повышением ставки (для рынка и кредитования вряд ли уже будет серьезная разница между уровнем 21% и, например, 23%), а сохранением сигнала на длительное поддержание текущих высоких ставок. В этих условиях, как минимум, к середине года признаки замедления инфляции станут все более отчетливыми".

Снижение цен на нефть ускорилось в среду после публикации данных Американского института нефти (API), показавших резкий рост запасов в США.

Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 мск подешевели на 0,86% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов, до $76,34 за баррель. Фьючерсы на сорт WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 1,08%, до $72,52 за баррель.

По оценкам API, запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 9,043 млн баррелей. Такой рост является максимальным с марта прошлого года. Консенсус-прогноз рынка предполагал увеличение запасов на 2,8 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Официальные данные о резервах энергоносителей в США будут обнародованы в 18:30 мск.

Позднее в среду также будет опубликован ежемесячный отчет ОПЕК по нефтяному рынку.

Минэнерго США немного повысило прогноз цены нефти сорта Brent на 2025 год - с $74,31 до $74,5 за баррель. Прогноз на 2026-й оставлен без изменений - $66,46 за баррель. Министерство также прогнозирует небольшое увеличение добычи нефти в США - на 40 тыс. баррелей в сутки в 2025 году по сравнению с предыдущим годом, до среднего показателя 13,59 млн баррелей в сутки.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о намерении наращивать производство энергоносителей в стране.

Трейдеры продолжают следить за заявлениями политика, как относительно торговых пошлин, так и геополитики. Торговые войны могут сдерживать рост мировой экономики, и как следствие, спрос на нефть, тогда как обострение региональных конфликтов негативно отражается на предложении и поставках.