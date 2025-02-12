"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Boston Scientific с прогнозной стоимостью на уровне $103,6 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал снижения 2,5%, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.

"Бумаги эмитента за последние двенадцать месяцев обогатили инвесторов на 63% и более чем оправдали наши инвестиционные ожидания. На данном этапе актуальные драйверы роста, связанные с текущими демографическими тенденциями и развитием сектора здравоохранения, уже заложены в цену, и в ближайшие месяцы не предвидится веских поводов для нового витка роста, - пишет эксперт. - Тем не менее долгосрочные перспективы роста рынка медицинского оборудования остаются в силе, и акции Boston Scientific (как одного из ведущих и наиболее успешных представителей отрасли) по-прежнему достойны оставаться в инвестиционных портфелях в целях диверсификации", - указывает эксперт.

При этом к рискам вложений в акции компании, по мнению Саидовой, можно отнести усиление инфляционного давления (как фактор роста затрат в издержкоемком производстве).

Boston Scientific - американский производитель медицинского оборудования и расходных материалов.

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