Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг покупать для акций НОВАТЭКа

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг покупать для акций "НОВАТЭКа", сообщается в материале аналитика Кирилла Бахтина.

"Эмитент раскрыл финансовые результаты за 2024 год по МСФО. Мы считаем, что с фундаментальной точки зрения вышедшая отчетность имеет нейтральное значение для котировок акций компании, поскольку большинство ключевых метрик оказались близки к прогнозам и даже немного превысили их. С эмоциональной точки зрения некоторые инвесторы могут расстроиться из-за низкого показателя нескорректированной чистой прибыли, существенно отставшего от ожиданий", - отмечает эксперт.

Исходя из выплаты 50% скорректированной чистой прибыли, Бахтин оценивает общие дивиденды за 2024 год в 91,1 руб. на акцию, а финальную выплату - в 55,6 руб. на акцию (дивидендная доходность - 4,7%).

"НОВАТЭК" может стать главным бенефициаром в нефтегазовом секторе в случае урегулирования украинского конфликта и получения доступа к технологиям и финансированию, а также покупкам оборудования и танкеров на международных рынках. Мы подтверждаем рейтинг покупать" для его акций", - указывает аналитик инвестбанка.

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