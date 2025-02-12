"Т-Инвестиции" не рекомендуют покупать акции НОВАТЭКа

"Т-Инвестиции" нейтрально оценивают перспективы акций "НОВАТЭКа" и не рекомендуют их к покупке в настоящее время, сообщается в материале аналитиков брокера.

Выручка и EBITDA эмитента с учетом совместных предприятий по итогам второго полугодия оказались выше ожиданий консенсус-прогноза, констатируют эксперты. Позитивно повлияли рост цен на газ в Европе (почти на 45% относительно первого полугодия), а также индексация тарифов на газ в РФ в июле. Сдерживающими факторами, отмечают аналитики брокера, стали незначительное снижение реализации, а также падение цен на нефтепродукты и нефть Brent, к которым привязаны долгосрочные СПГ контракты.

Чистая прибыль "НОВАТЭКа" во втором полугодии оказалась хуже ожиданий, констатируют эксперты "Т-Инвестиций". Все из-за негативного эффекта от курсовых разниц на фоне ослабления рубля почти на 19%, указывают они. По итогам 2024 года чистая прибыль, скорректированная на курсовые разницы, составила 553,4 млрд рублей, что на 4,6% выше значений 2023 года.

Дивиденды компания платит из чистой прибыли, скорректированной на неденежные статьи доходов и статьи, не относящиеся к основной деятельности. По дивполитике "НОВАТЭК" должен выплачивать не менее 50% от этого показателя, однако в настоящий момент доля не раскрывается. При консервативной оценке компания может поделиться с акционерами прибылью в размере около 46-47 рублей на акцию, считают аналитики.

Санкционное давление на бизнес остается высоким, поэтому эксперты "Т-Инвестиций" нейтрально оценивают перспективы акций "НОВАТЭКа" и не рекомендуют их покупать, говорится в обзоре.

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