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Главная / Мнения аналитиков / "АКБФ" прогнозирует курс пары рубль/юань к концу 1П25 на уровне 14,7-15,7 руб./юань
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12 февраля 2025 года 14:37
"АКБФ" прогнозирует курс пары рубль/юань к концу 1П25 на уровне 14,7-15,7 руб./юань
Аналитики инвестиционной компании "АКБФ" понизили прогнозный диапазон курса пары рубль/юань на конец 1 полугодия 2025 года до 14,7-15,7 руб./юань, сообщается в комментарии. "Курс рубля укрепляется на фоне ослабления рыночных опасений относительно нового раунда ужесточения кредитной политики Центрального банка РФ и возможного повышения кредитных рисков, - отмечают эксперты. - Тем не менее, новый раунд повышения ключевой ставки, который остается вероятным, может оказать давление на рубль, так как он может спровоцировать рост оценочных рисков, сжатие ликвидности и отток инвестиций, что в свою очередь увеличит спрос на более "надежные" активы". Курс китайского юаня (CNY/RUB) на конец первого полугодия 2025 года аналитиками прогнозируется на уровне 14,7-15,7 руб. за юань (против прежнего прогноза в 15,5-16,5 руб.). Курс доллара США на середину 2025 года ожидается в диапазоне 100-110 руб./$1 (ранее прогноз составлял 105-115 руб./$1), что, на взгляд экспертов "АКБФ", обусловлено как внешнеэкономическими факторами, так и изменениями в монетарной политике США. К концу 2025 года стратеги инвесткомпании по-прежнему ожидают восстановления курса рубля в диапазоне 95-105 руб./$1 и 15,3-16,3 руб. за юань. "Наши оценки учитывают, в частности, ожидаемое нами повышение ключевой ставки ЦБ РФ до 23-25% в конце 2024 - начале 2025 года с последующим снижением до 20-23% во второй половине 2025 года, в зависимости от динамики внешних факторов", - подчеркивается в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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