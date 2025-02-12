"АКБФ" прогнозирует курс пары рубль/юань к концу 1П25 на уровне 14,7-15,7 руб./юань

Аналитики инвестиционной компании "АКБФ" понизили прогнозный диапазон курса пары рубль/юань на конец 1 полугодия 2025 года до 14,7-15,7 руб./юань, сообщается в комментарии.

"Курс рубля укрепляется на фоне ослабления рыночных опасений относительно нового раунда ужесточения кредитной политики Центрального банка РФ и возможного повышения кредитных рисков, - отмечают эксперты. - Тем не менее, новый раунд повышения ключевой ставки, который остается вероятным, может оказать давление на рубль, так как он может спровоцировать рост оценочных рисков, сжатие ликвидности и отток инвестиций, что в свою очередь увеличит спрос на более "надежные" активы".

Курс китайского юаня (CNY/RUB) на конец первого полугодия 2025 года аналитиками прогнозируется на уровне 14,7-15,7 руб. за юань (против прежнего прогноза в 15,5-16,5 руб.).

Курс доллара США на середину 2025 года ожидается в диапазоне 100-110 руб./$1 (ранее прогноз составлял 105-115 руб./$1), что, на взгляд экспертов "АКБФ", обусловлено как внешнеэкономическими факторами, так и изменениями в монетарной политике США.

К концу 2025 года стратеги инвесткомпании по-прежнему ожидают восстановления курса рубля в диапазоне 95-105 руб./$1 и 15,3-16,3 руб. за юань.

"Наши оценки учитывают, в частности, ожидаемое нами повышение ключевой ставки ЦБ РФ до 23-25% в конце 2024 - начале 2025 года с последующим снижением до 20-23% во второй половине 2025 года, в зависимости от динамики внешних факторов", - подчеркивается в комментарии.

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