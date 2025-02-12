Покупка акций Полюса обеспечит 20% совокупной доходности на горизонте года - "ВТБ Мои Инвестиции"

Покупка акций ПАО "Полюс" обеспечит 20% совокупной доходности на горизонте года, говорится в комментарии аналитиков брокера "ВТБ Мои Инвестиции".

"Мировые цены на золото переписывают исторические максимумы. - отмечают аналитики. - В рублях картинка другая: укрепившаяся нацвалюта абсорбировала рост долларовых цен. Тем не менее, в ближайшей перспективе рублевая стоимость драгметалла способна преодолеть рекорд в 9265 руб./грамм, а в среднесрочной - достичь 10000 руб./грамм из-за возможного роста мировых цен на золото и умеренного ослабления рубля в будущем".

Хотя инвестиции в драгметалл по-прежнему актуальны, эксперты брокера отдают предпочтение ценным бумагам золотодобывающих компаний. Фаворит - акции "Полюса".

" Покупка ценных бумаг компании обеспечит 20% совокупной доходности на горизонте года, к тому же валютной: финансовые результаты золотодобытчика и размер выплачиваемых дивидендов напрямую зависят от международных цен на золото, - указывают аналитики. - Для сравнения: замещающие акции компании и корпоративные облигации в юанях уступают по доходности в 2 раза".

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