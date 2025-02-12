"Финам" открыл торговую идею: покупать акции НОВАТЭКа с целью 1500 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "НОВАТЭКа" с целью 1500 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 28,5%, стоп-приказ: 1000 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики обращают внимание на финрезультаты "НОВАТЭКа" по МСФО за 2024 год: чистая прибыль составила 500,2 млрд руб., увеличившись на 6,5% по сравнению с 469,5 млрд руб. в предыдущем году. Выручка выросла на 13,1% до 1,55 трлн руб. против 1,37 трлн руб. годом ранее.

"С технической точки зрения цена двигается в рамках растущего тренда к вильному уровню сопротивления. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 1000 руб. риск на портфель составит 0,72%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,99", - указывают в "Финаме".

"НОВАТЭК" - крупнейший российский независимый производитель природного газа.

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