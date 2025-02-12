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12 февраля 2025 года 10:20

Рубль утром укрепляется в паре с юанем, несмотря на снижение нефти

Москва. 12 февраля. Китайский юань немного опускается на Московской бирже утром в среду; рубль укрепляется, несмотря на понижение нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,8865 руб. (-2,85 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 13,93 коп. ниже уровня действующего официального курса.

"Курс рубля к юаню на биржевых торгах во вторник на растущих объемах снова обновил минимумы с середины сентября 2024 года (торги закрылись чуть выше 12,9 руб.). Укрепление рубля связывают с высокими январскими ценами на сырье, однако не менее важная причина - выраженная сезонная ограниченность активности импортеров на фоне жесткой денежно-кредитной политики. Кроме того, продолжает усиливаться позитивный новостной фон, обещающий снижение геополитической напряжённости, и этот фактор сейчас играет существенную роль на стороне рубля. Таким образом, мы не исключаем умеренный уход курса и к более низким значениям (в район 12,8 руб. за юань). Однако, с учетом высокой активности бюджетных расходов в начале года (в январе рост на 74% г/г при дефиците 0,8% ВВП, что превысило годовой план в 0,5%), очень вероятно усиление импорта в ближайшее время, что вместе с сохраняющимся санкционным давлением определяет текущее укрепление рубля, скорее, как локальное. Мы понижем краткосрочный целевой диапазон по курсу и к концу недели допускаем его закрепление в районе 12,8-13,1 руб. за юань", - отмечает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов.

Цены на нефть снижаются в среду после публикации данных Американского института нефти (API), показавших резкий рост запасов в США.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск составляет $76,74 за баррель, что на 0,32% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 0,38%, до $73,03 за баррель.

Согласно оценкам API, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 9,043 млн баррелей. Такой рост является максимальным с марта. Официальные данные о резервах энергоносителей в США будут обнародованы в среду в 18:30 мск.

В среду рынок также ждет публикации ежемесячного отчета ОПЕК по нефтяному рынку. Кроме того, трейдеры продолжают следить за заявлениями президента США Дональда Трампа как относительно торговых пошлин, так и геополитики.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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