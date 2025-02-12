Сохраняются благоприятные условия для увеличения в портфеле доли длинных ОФЗ с фиксированным купоном - ПСБ

Сохраняются благоприятные условия для увеличения в портфеле доли длинных ОФЗ с фиксированным купоном, говорится в комментарии эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Грицкевича.

"Индекс RGBI во вторник незначительно скорректировался: -0,21 п., 103,11 пункта. В преддверии заседания ЦБ под давлением оказались выпуски на участке кривой 2-5 лет - инвесторы опасаются более продолжительного периода высоких ставок, - отмечает аналитик. - Минфин сегодня предложит к размещению 10-летний и 15-летний выпуски ОФЗ-ПД. Ожидаем увидеть сдержанный спрос на аукционах накануне пятничного решения ЦБ по ставке".

Вместе с тем, эксперт банка по-прежнему ждет сохранения "статус кво" по итогам заседания 14 февраля, но не исключает появления первых сигналов к возможному смягчению политики регулятора весной (фактическое снижение ставки - не ранее 2П2025). На взгляд Грицкевича, сохраняются благоприятные условия для увеличения в портфеле доли длинных бумаг с фиксированным купоном.

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